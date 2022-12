José Luis Palacios, el hombre escogido por la dirección regional del Partido Popular para liderar la candidatura electoral concita cada vez más apoyos. La inmensa mayoría de los integrantes del grupo municipal le apoyan y, en las últimas horas, ha recibido el respaldo de destacados militantes de la agrupación local. También de muchos representantes históricos del partido. Las opciones del círculo más estrecho de colaboradores del presidente y portavoz del partido, José Andrés Hernández, para atrincherarse son cada vez menores y la dirección autonómica del PP ya ha advertido de que no piensa «tolerar salidas de tono o acciones que se salten las reglas de funcionamiento del partido».

Hernández ha optado por el silencio. No quiere intervenir hasta que se serenen los ánimos. Diversas fuentes aseguran que se siente muy dolido. No esperaba que fueran a apartarle de la carrera electoral y se siente también traicionado por muchos compañeros. Ha pedido tiempo para digerir lo ocurrido y ha recomendado a sus hombres de confianza que opten por la moderación para no enturbiar más el ambiente . Y la cercanía de las fiestas navideñas también ayuda ahora rebajar las tensiones.

Fuentes de la dirección provincial del PP restan valor a la maniobra organizada por colaboradores directos de Hernández, cuando ya había trascendido la elección de Palacios, para improvisar una reunión del comité electoral y nombrarle candidato. Y niegan que se trate de una imposición: «Cada órgano del partido actúa en función de sus competencias. Las agrupaciones locales proponen nombres y en el 90% de los casos se aceptan, pero la dirección tiene potestad para realizar los cambios oportunos que mejoren las expectativas electorales».