A la cúpula provincial del Partido Popular se le han abierto dos frentes en las dos principales ciudades de la Ribera. El primer incendio, el de Alzira, parece más bien un conato, porque la rebelión que auspicia la dirección local encuentra hasta ahora pocos adeptos. El fichaje de José Luis Palacios para que regrese a la política local y encabece la candidatura electoral, en contra de lo que esperaban los actuales dirigentes locales del partido, despierta más adhesiones que detractores. En cambio, en Sueca, las llamas avanzaban, al menos ayer, más rápido.

El actual presidente local y portavoz municipal, José Luis Ribera, también ha sido apartado de la carrera electoral. En un primer momento decidió aceptar la propuesta que le planteaba el partido, pero ayer anunció que ni él ni la agrupación local del PP están dispuestos a aceptar esa intromisión «porque a los suecanos los dedazos nunca les han gustado».

La dirección provincial y regional del PP han elegido a Carolina Torres para encabezar su candidatura electoral en Sueca. Se trata de una técnica superior de Integración Social. Y no hay alternativa. La hoja de ruta se mantendrá «cueste lo que cueste», según alertaron ayer portavoces autorizados del partido. «Ramírez conoce desde hace tiempo los planes diseñados por el PP y también sabía que había llegado el momento de hacerlos públicos. Por tanto, nadie puede llamarse a engaño: nuestra candidata es y va a ser Carolina Torres», sentenciaron.

«No habrá rendición»

El teléfono de José Luis Ribera echaba humo en la mañana de ayer. La difusión de la noticia de la elección de su sustituta despertó una ola de solidaridad que emocionó al también concejal de Agricultura. Y de la resignación pasó al enojo y de ahí a la ira. «La dirección del PP se ha equivocado rotundamente al eliminarme. Y no voy a consentir que se tire por tierra la labor desarrollada por los tres concejales. No voy a rendirme, porque no lo hago jamás». Su intención es presentarse «en un proceso abierto y transparente» para que los afiliados decidan de manera democrática quién quieren que sea el cabeza de lista.

Ramírez y sus aliados temen que la dirección del PP pueda cesarle como presidente de la gestora y nombrar a «algún afiliado afín a sus intereses», aunque están dispuestos a dar batalla. «Nosotros llegamos a la política a servir a los suecanos y no a plegarnos ante los intereses ni de Valencia ni de personas que solo buscan su propio interés». Ante el choque político de trenes que se avecina, fuentes de la dirección provincial señalan que de ningún modo buscan la confrontación, que solo les inspira la necesidad «de mejorar los pésimos resultados electorales cosechados en 2019, cuando el Partido Popular obtuvo en Sueca el peor resultado de su historia» y que se «limitarán a aplicar los estatutos del partido en el supuesto de que alguien se salte la normativa interna».

Más incógnitas que despejar

En la Ribera Baixa ya están confirmados los candidatos de El Perelló, Juan Botella, y de Sollana, Vicente Codoñer. Una vez se oficialice la candidatura de Carolina Torres como candidata por Sueca, porque la dirección del partido no va a admitir más variantes, quedará todavía por desvelar quién será el candidato en Cullera, donde las dos facciones que todavía conviven dentro del PP siguen manteniendo su duelo para liderar la formación popular. Otras localidades donde todavía no se ha presentado al candidato del Partido Popular son Favara, Corbera, Llaurí, Fortaleny, Albalat, Riola, Benicull, Almussafes o Mareny de Barraquetes.