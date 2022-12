José Luis Palacios, último primer teniente de alcalde del PP en Alzira, será definitivamente el candidato a la alcaldía de la capital de la Ribera Alta. El presidente de la agrupación local, José Andrés Hernández, ya conoce que va a ser apartado de la carrera electoral. Sin embargo, el empeño de la cúpula directiva regional de buscar un cabeza de lista que garantice un resultado electoral que permita recuperar la alcaldía alzireña choca con el criterio del comité electoral local, que ayer forzó una reunión no autorizada para rebelarse y proponer a Hernández como candidato.

El presidente y portavoz municipal estaba convencido de que iba a ser el cartel electoral y prefería no dar crédito a las informaciones, publicadas reiteradamente por Levante-EMV, que apuntaban a un recambio. La dirección local del PP nunca ha trabajado con otra opción que no fuera la de Hernández.

«No se entendería que cambiaran de candidato, no porque piense que no pueda haber otro candidato mejor o peor, sino porque somos un grupo de personas que cogimos el partido en el momento más crítico de su historia, hemos aguantado el tirón, hemos capitaneado la oposición y conformamos un grupo muy unido que trabaja muy a gusto. Me parecería impensable, ilógico y absurdo que se intentara buscar un candidato de fuera sin siquiera haberlo consultado», defendió Hernández hace apenas un mes.

Alzira se había convertido en una de las últimas grandes ciudades valencianas que todavía desconocía el nombre del candidato del PP. Pese a esa evidencia, Hernández no se daba por aludido. El presidente provincial de la formación, Vicent Mompó, se reunió la semana pasada con él con la intención de ponerle al corriente de la operación diseñada para ampliar la base electoral y recuperar la alcaldía alzireña. El elegido para sustituirle ya era Palacios.

Sin embargo, la dirección del partido no percibió ningún ánimo ni disposición en Hernández que permitiera interpretar que iba a facilitar el recambio. En esas condiciones, el máximo dirigente regional del PP, Carlos Mazón, decidió intervenir y forzar un encuentro que tuvo lugar en la noche del miércoles para despejar el camino y acelerar la transición. Hernández acudió a la cita y, según diversas fuentes, reclamó un poco de tiempo para organizar la sucesión, aunque a lo largo de la mañana de ayer se observaron resistencias que inquietaron a la dirección regional y provincial.

De hecho, el comité electoral del PP alzireño se reunió a media tarde con el objetivo de elevar la propuesta que sitúa a José Andrés Hernández como candidato. El secretario local del partido y presidente del comité electoral, Antonio Pelayo, confirmó que esa resolución, «que respondía a una petición del 100% de la ejecutiva y del grupo municipal», había sido aprobada «por unamidad». Pelayo también se mostró interesado dejar a Hernández al margen de ese pulso al señalar que no había dado su conformidad.

Mano derecha de Bastidas

José Luis Palacios es asesor laboral y acumula una largo historial en el sector de las relaciones laborales. También dispone de una amplia experiencia en la política municipal. Fue fichado por la entonces alcaldesa, Elena Bastidas, en marzo de 2006 para incorporarlo como independiente en la candidatura municipal y se convirtió enseguida en la «mano derecha» de la primera autoridad municipal durante dos legislaturas. La estrecha relación de confianza entre ambos se ha mantenido hasta hoy. Tanto su trayectoria profesional como política le han permitido trabar una excelente relación con los sindicatos y muchos agentes sociales y ciudadanos. Su padre, José Palacios Boquera, fue el colaborador más cercano del industrial Luis Suñer y fue presidente de numerosas entidades cívicas y religiosas alzireñas.