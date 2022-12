Oro y bronce para los palistas de Sueca en el Open de Andalucía

Los palistas de Sueca coronan la temporada con grandes resultados. Vicent Tortajada y Elena Pérez, que compiten por el Círculo Mercantil de Sevilla, se llevaron dos medallas, una de oro y una de bronce, en el Open de Andalucía de Media Distancia, celebrado en Sevilla sobre una distancia de 6.000 metros. Tortajada, en veterano 40-44 K-1 demostró estar en un estado de forma soberbio. En la salida tenía rivales de un altísimo nivel, como Pablo Zamora, de las Grajas de Cuenca, actual campeón de España de Maratón Largo en K-1 y subcampeón del Mundo de Maratón Largo en K-2, y que había ganado con suficiencia a Tortajada hace dos meses, en el Trofeo Fiestas del Pilar de Zaragoza. Pero el de Sueca no se arredró: salió muy fuerte, y a base de cambios de ritmo y ataques en las boyas, antes de media carrera, se quedó solo junto a Zamora. Los dos fueron alternándose en cabeza para distanciar al resto. El de Cuenca, como en la citada carrera de Zaragoza, intentó dejar atrás a Tortajada con un ataque largo y de gran intensidad pero el de la Ribera aguantó. Y no sólo eso, sino que a falta de quilómetro y medio se puso en cabeza y ya no se dejó adelantar por su duro rival. En meta, entró vencedor con 26:42, un segundo mejor que Zamora.

Por su parte, su compañera Elena Pérez, en cadete a K-1, demostró que ha subido enormemente su nivel respecto a la temporada pasada. Su gran mejora de fuerza se vio reflejada en la salida, donde mantuvo el tipo y no se descolgó del grupo de cabeza. En la primera ciaboga, a los 1.500 metros, atacó y se fue sola Manuela Espinosa, del Círculo de Labradores de Sevilla. En el grupo perseguidor, la de Sueca marcó el ritmo durante gran parte de la carrera, y en la última ciaboga, a falta de 1.500 metros, consiguió descolgar a Andrea Montes, del Tartessos de Huelva. Y en la meta entró en un meritorio tercer puesto, a 44 segundos de Espinosa y a 7 de Ángela Govantes, también del Círculo de Labradores de Sevilla. “Estoy muy contento con la progresión de Elena, porque ha entrado casi pegada a Govantes, que este año ha sido octava en el Campeonato de España de invierno, mientras que Elena llegó la 38 a casi tres minutos de esta, por tanto su mejora es sideral”, reconoce orgulloso el propio Vicent Tortajada, entrenador de la joven palista, de 15 años.