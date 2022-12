El candidato designado por la dirección del PPCV en Alzira, José Luis Palacios, se dispone a iniciar esta semana el trabajo en clave electoral con las primeras reuniones con la ciudadanía. Su designación ha levantado algunas ampollas en la agrupación local, especialmente entre los colaboradores más directos de José Andrés Hernández, la apuesta del comité electoral local, aunque Palacios trata de evitar cualquier confrontación.

«Cuento con todos, he venido para sumar y multiplicar y no a restar ni a dividir, lo importantes es Alzira y conmigo cabe todo el mundo», se limitó a comentar ayer sobre su designación. José Luis Palacios dijo contar con la autorización del presidente regional, Carlos Mazón, para empezar reunirse con asociaciones y entidades de la ciudad como candidato. «Desde hoy -por ayer- me pongo a trabajar», señaló.

Por su parte, fuentes de la ejecutiva local, que preside José Andrés Hernández, expresaron ayer la voluntad de convocar de forma inminente una reunión para valorar el cambio de escenario que se ha producido, escuchar a los integrantes de este órgano de dirección «y ver la gente qué quiere hacer». Desde el entorno de Hernánez esgrimen que, antes de que saliera el nombre de Palacios, toda la ejecutiva había firmado un escrito de apoyo al presidente local como candidato y que, en principio, la voluntad es «plantar cara a la imposición» ya que, señalan, son muchos los militantes que no la entienden. Defienden que todavía no hay un candidato formalmente proclamado en Alzira.

El comité electoral acordó el jueves de forma precipitada proponer a Hernández que, no obstante, no ha firmado la aceptación, por lo que todavía no se ha elevado a València, que ha apostado por Palacios.