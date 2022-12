Las nuevas salas de violencia machista de Alzira y Sueca tendrán jueces en exclusiva para abrir el 2 de enero

Los juzgados especializados en violencia machista de Alzira y Sueca, que atenderán los partidos judiciales de Alzira, Carlet y Xàtiva, en el primer caso, y de Sueca y Catarroja, en el segundo, entrarán finalmente en funcionamiento el próximo 2 de enero, una vez el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha garantizado que designará magistrados para atender en exclusiva las nuevas salas mientras se resuelve el concurso convocado por el ministerio, según confirmaron ayer fuentes de laConselleria de Justicia y del Colegio de Abogados de Alzira.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reconoció el viernes en Alzira, que había solicitado al ministerio que suspendiera la puesta en marcha de estas nuevas salas si no se garantizaba que estuvieran atendidas por magistrados en exclusiva al considerar que la fórmula planteada de situar en ellas a alguno de los jueces de la demarcación acabaría provocando «disfunciones». Bravo, no obstante, dijo estar a la espera de una respuesta y no descartó que se pudiera cumplir la previsión del Real Decreto que regula la creación de estos nuevos órganos. Fuentes de la conselleria confirmaron ayer que el TSJ ha permitido la designación de jueces sustitutos que se dedicarán en exclusiva a las nuevas salas de violencia de género hasta la llegada de un titular.

"El juzgado número ya no tendrá excusa"

El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Agustín Ferrer, confirmó que esta era la información que le había facilitado la conselleria: «Lo valoramos positivamente, creemos que va a ser una solución que va a descongestionar el juzgado número 3 al relevarle de los asuntos de violencia de género, mientras los temas de familia entran en el reparto. Va a ayudar a que los usuarios no tengan que padecer el extraordinario retraso con el que funcionaba el número tres, ya no tendrá excusas», señaló.