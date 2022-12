El calor provoca una eclosión insólita del mosquito tigre en la Ribera en pleno invierno

El termómetro ha marcado registros durante las fiestas navideñas más propios de la estación primaveral que no de invierno. El mercurio ha alcanzado los 25 ºC en diversas localidades de la Ribera y no se trata de casos puntuales, sino de una clara tendencia: la temperatura en estos días es más cálida de lo habitual en esta época del año. Un hecho inusual que tiene consecuencias en el ecosistema. Una de ellas es la atípica eclosión del mosquito tigre, que se ha dejado ver en algunos puntos de la comarca en pleno diciembre.

Rubén Bueno, director técnico y responsable del departamento de I+D en Lokímica, empresa que gestiona los tratamientos periódicos contra mosca negra y mosquito tigre en la comarca a través del Consorci de la Ribera, reconoce a Levante-EMV que se han visto obligados a actuar en las últimas semanas al detectar la presencia del molesto insecto: «Antes de las vacaciones escolares, tuvimos constancia de que se habían producido picaduras en algún colegio de la comarca, por lo que tuvimos que intervenir. Estos días se ve mucha más actividad de la que sería normal en esta época del año».

El experto entomólogo explica que esta especie invasora posee unos ciclos vitales que difieren del mosquito común. «El común lleva muchos años entre nosotros, se adapta con mayor facilidad, y es más fácil que nos lo encontremos en casa en esta época del año. Las hembras entran en estado de hibernación y es habitual que aparezcan en el interior de algunos hogares, sobre todo si tienen la calefacción encendida», expone, para añadir a continuación: «El tigre, por su parte, es un insecto tropical que cuando acaban los meses de calor permanece, en estado latente, en forma de huevo en sus lugares de puesta. Lo normal es que su actividad mengüe durante el otoño para desaparecer prácticamente por completo en diciembre, enero y febrero».

La aparición del mosquito tigre en diciembre, aunque extraordinaria, no puede clasificarse de masiva, ya que no todos reaccionan del mismo modo ante las elevadas temperaturas.

Adaptación

«Los insectos, en general, y los mosquitos, en particular, reciben diversos estímulos de su entorno y actúan en consecuencia. Ahora mismo, detectan señales contradictorias. Por un lado, se encuentran con un clima cálido que les indicaría que es propicio para permanecer activos. Pero, por otro, detectan cómo el número de horas de sol disminuye, lo que les alerta de la llegada del invierno. De ese modo, no todos los huevos eclosionan de golpe. Lo hacen algunos para tantear el terreno y comprobar si las condiciones son propicias o no para su desarrollo», apunta Bueno.

De hecho, el biólogo subraya que en la Península Ibérica ya se han detectado algunas zonas, especialmente en el sur, donde las suaves temperaturas durante todo el año permiten al mosquito tigre mantenerse activo. De hecho, ni siquiera necesita hibernar. En un contexto de cambio climático y de globalización, lo que hoy parece extraordinario puede llegar a convertirse en habitual. Especies de origen tropical, como el mosquito tigre aunque otras pueden llegar a continuación, ya se han adaptado a ecosistemas europeos de los que ya son imposibles de erradicar.