La cooperativa eléctrica de Guadassuar se replantea la jornada laboral de 4 días al denegarle las ayudas el Consell

La Cooperativa Eléctrica de Guadassuar (Coopelec) fue una de las empresas pioneras en la Ribera en implantar la jornada laboral de cuatro días aunque, sin apenas tiempo para valorar las ventajas e inconvenientes de esta nueva organización ya que apenas lleva en vigor un par de meses, el consejo rector revisará en su próxima reunión las posibilidades de mantener o no esta medida tras quedar fuera del plan de incentivos arbitrado por la Conselleria de Economía Sostenible y Sectores Productivos para la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas, una medida que busca favorecer la conciliación familiar de los trabajadores y, a la vez, aumentar su motivación.

"No sé si podremos aguantar"

«No sé si lo podremos aguantar, la crisis de la energía ha afectado a la cuenta de resultados y, si bien al ser una cooperativa tenemos sensibilidad por ese tipo de medidas, no estamos en el mejor momento», ha admitido este martes el presidente de Coopelec, José Vicente Sais, que argumenta que la empresa veía con buenos ojos esta iniciativa y por eso decidió aplicarla.

La entidad planteó la reducción de horas de trabajo con la implantación de la jornada de 4 días para toda la plantilla como una experiencia piloto, convencida de que podría optar a las ayudas convocadas por la Generalitat. Sais explica que se trata de un programa bianual de incentivos que se podían traducir en ayudas de entre 12.000 y 13.000 euros por trabajador al final del ciclo, que además se podía abandonar en cualquier momento, con la pérdida de la subvención de forma proporcional.

El consejo rector valorará si es posible mantener la experiencia piloto sin los incentivos que esperaba

En el caso de Coopelec, una empresa pequeña con una plantilla de seis trabajadores, el personal de oficinas concentra su jornada de lunes a jueves mientras que los electricistas encargados del mantenimiento se turnan para que siempre hayan dos en activo.

Sais comenta que, en su caso, las características de la entidad permiten mantener un trato fluido con los trabajadores ya que, indica, «necesitas de su colaboración para que no piensen esto es solo una reducción de jornada ya que lleva implícito un compromiso por su parte de mantener o incrementar la productividad con esta flexibilidad en el horario». El presidente de la cooperativa señala que los incentivos permitían compensar la reducción de la jornada laboral sin una merma de las retribuciones y «hacían viable» esta media, mientras comentaba que ahora el consejo rector volverá a analizar la situación y si es posible mantener esta medida.

Denegada por carecer de un plan de igualdad

La denegación del ayuda deriva de la ausencia de un plan de igualdad en la empresa. Sais comenta que la cooperativa había contestado al requerimiento informando a la conselleria que está en proceso de elaboración, pero advierte de que al tratarse de una empresa pequeña sin un departamento específico de recursos humanos, necesita un tiempo para prepararlo. «La medida de la Generalitat me parece muy positiva, aunque luego nos encontramos con hándicaps como este cuando no somos muchas las empresas que optábamos a estas ayudas. Francamente, no veíamos problemas en que se nos pudiera conceder», señaló José Vicente Sais.