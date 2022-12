José A. Hernández: "Se han hecho cosas que ni yo ni la militancia del PP de Alzira merecíamos"

«No dependo de la gente de arriba, dependo de la gente de abajo que es la que me elige a mi y es la que se merece una explicación. No estoy dolido con el PP, pero sí recrimino que personas muy concretas han hecho cosas de forma incorrecta que creo no me merecía yo, ni la agrupación ni la militancia de Alzira».

José Andrés Hernández confirmó ayer su voluntad de celebrar cuanto antes una junta extraordinaria del comité ejecutivo para explicar a los militantes los acontecimientos que se han sucedido en los últimos días, con la designación del exconcejal José Luis Palacios como candidato en las municipales de mayo de 2023 por parte de la dirección regional, en detrimento del propio Hernández, que es el presidente de la agrupación.

«Soy el presidente del partido, hay mucho malestar y mi obligación es dar cuenta de la situación, contar la verdad de lo que ha sucedido e intentar calmar las aguas», señalaba el también portavoz municipal, que asegura tener sobre la mesa la baja que le han presentado algunos militantes. «Les he pedido por favor que se esperen hasta que celebremos la reunión para dar una explicación y luego cada uno que decida», comentó el dirigente local del partido, que asegura no obstante que no hará nada que pueda perjudicar al PP. «Llevo más de media vida en el partido y, desde luego, no voy a hacer nada que le perjudique», incidió, mientras defendía que la junta que se celebre tiene una finalidad exclusivamente informativa, otra cosas son las decisiones que cada uno pueda tomar después de la misma. Sobre su continuidad como presidente local tras la imposición del candidato desde València, aseguró que «no me he parado a pensar aún si dimitir o no» y evitó pronunciarse sobre si aceptaría integrarse en la candidatura municipal.

José Andrés Hernández asegura que no tuvo conocimiento de la decisión de la dirección regional de apostar por Palacios hasta el pasado miércoles por la noche -niega que se le advirtiera la semana anterior de esta decisión- y también que cuenta con el respaldo «del cien por cien de la ejecutiva y de la inmensa mayoría de los concejales del grupo municipal». «Mi única aspiración política es Alzira, es la única que es compatible con estar al lado de mi familia y no dejar de lado mi despacho profesional. Por mi cabeza no pasa ninguna otra cosa», aseguró.