La crisis va por barrios: La confección de listas zarandea a las principales fuerzas políticas de Alzira

Los procesos de renovación de cargos orgánicos con la mirada puesta en las municipales de mayo de 2023 y de confección de listas han provocado auténticos terremotos en todos los partidos de Alzira con opciones de gobierno. Las tensiones desatadas tanto en Compromís como en el Partido Popular a cuenta de la candidatura municipal, tuvieron su precedente en el PSPV, que vivió su crisis particular entre abril y septiembre con el choque entre los dos sectores en liza que derivó en la elección de Gemma Alós primero como secretaria general y, acto seguido, como cartel electoral. La crisis va por barrios.

El último tsunami se ha vivido en la agrupación local del PP, que esta tarde ha convocado una asamblea informativa en la que el presidente local, José Andrés Hernández, quiere explicar a la militancia lo sucedido con la designación de José Luis Palacios como candidato a la alcaldía por parte de la dirección regional, cuando la apuesta del comité electoral local era él. Hernández ha manifestado que esta imposición ha generado un gran malestar en las bases hasta el punto que hay militantes que le han presentado la baja en el partido. Según manifestó a Levante-EMV, ha tratado de frenar estas bajas a la espera de ofrecer explicaciones. No oculta su malestar, aunque ha asegurado que, tras más de media vida en el PP, no hará nada que perjudique al partido. Uno de sus más estrechos colaboradores, Enrique Montalvá, respondió a la designación de Palacios como candidato con una leyenda en su perfil en las redes sociales que reza: «Roma no paga traidores».

Primarias al no haber consenso

Compromís per Alzira, por su parte, se encamina a un proceso de primarias ante la imposibilidad de cumplir el mandato de la ejecutiva de elaborar la candidatura municipal por consenso. El anuncio de Diego Gómez de que no repetiría como candidato cuando la comisión de listas ya había iniciado su trabajo acabó por complicar ese objetivo. Las gestiones realizadas propiciaron un consenso inicial para designar al ingeniero agrónomo Alfons Domínguez (Els Verds-Equo) como candidato, aunque ya no se avanzó más por las posturas encontradas y ante la previsión de que no se alcanzaría la mayoría que establece el reglamento para aprobar la lista, la comisión optó por dar por concluido su trabajo y devolver la pelota al tejado de la ejecutiva para impulsar un proceso de primarias que obligará a someter a votación tanto al candidato como al resto de la lista. Domínguez solicitó un tiempo para comprobar si las personas que le habían respaldado mantendrían su apoyo en el proceso de primarias antes de postularse como candidato y, si bien parece probable que así será, todavía no ha confirmado su decisión.

La pugna en el PSOE se inició a cuenta de la renovación de la dirección local. La concejal Gemma Alós se postuló para sustituir a Isabel Aguilar como secretaria general, si bien Aguilar se integró como número dos en la candidatura que lideraba Adrián Sarria.

Sin integración en el PSPV

El choque abierto entre ambos sectores, agravado con el aplazamiento de la asamblea que debía haberse celebrado en abril por un defecto de forma en la convocatoria, provocó una crisis que, aparentemente, se cerró en agosto con la renuncia de Sarria. Alós resultó elegida en una asamblea en el que todos los acuerdos se adoptaron por aclamación -se evitaron votaciones tanto en el informe de gestión de Aguilar como la designación de Gemma Alós para evitar votos de castigo-, si bien el sector de Aguilar declinó la oferta de integración. Alós fue también la única candidata que se postuló para encabezar la lista y fue designada cartel electoral. Los últimos meses han discurrido sin ruido en el seno del PSPV desde entonces.

Otro partido que acaba de atravesar turbulencias con la marcha al grupo de no adscritos de uno de sus dos concejales es Ciudadanos. El actual portavoz, Miguel Vidal, ha confirmado su voluntad de volver a presentar candidatura en Alzira, independiente de lo que suceda en el PP, aunque incidió en que está pendiente de una reunión con la dirección regional para conocer el respaldo que puede recibir para afrontar las elecciones con garantías.