Los pilotaris de Alzira superan su techo de medallas

Si parecía difícil repetir las 14 medallas logradas el año pasado por el club de pilota valenciana de Alzira en la temporada de su 30 aniversario, los equipos y pilotaris de la capital de la Ribera Alta lo han repetido y además, mejorado. 18 son las copas y preseas que han logrado en 2022: siete títulos, nueve subcampeonatos y dos bronces. Si bien la mayoría son en la modalidad preferida por el club, el raspall, también han llegado alegrías en escala i corda y frontón 4’5. En esta modalidad genuina valenciana llegó el primer título de primera categoría para Miravalles y el subcampeonato de veteranos de Vicent Miquel. El principio de año fue el momento del Autonómico individual de raspall en el que Marisa fue la campeona veterana y Edu, subcampeón de 3ª. Óscar Navarro y Edu Alpuente protagonizaron la final individual de 4ª C y el triunfo fue para el primero. Enriko fue subcampeón en 2ª categoría y Ramón obtuvo su cuarto título consecutivo en la máxima división.

A continuación, se disputó el Autonómico de escala i corda en el que el primer equipo alzireño se quedó a las puertas del título de Tercera. Lo siguiente fueron los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en los que el Cadete A fue tercero en la fase provincial y el Alevín A y Cadete femeninos quedaron segundas y terceras en raspall. Lucía Aguado logró el título autonómico cadete individual. En esta modalidad se celebró también el Autonómico de tríos en los que el Up! School y el Faense F quedaron subcampeones de 4ª B y 4ª C y el Ferratges Ella Alzira B se alzó con el campeonato de 2ª categoría. El Family Cash A se tuvo que conformar con el subcampeonato liguero si bien el premio había sido volver a una final de la máxima categoría del campeonato de parejas después de una década. Vicent Miquel puso el colofón a un gran año con el título autonómico de escala i corda de veteranos.