El Síndic de Greuges incluye al Ayuntamiento de Cullera en su lista negra por no contestar a sus peticiones

El Síndic de Greuges ha incluido al Ayuntamiento de Cullera en la relación de administraciones no colaboradoras por no contestar a la información solicitada con respecto a una queja de una ciudadana y por no dar respuesta al requerimiento vinculado a las recomendaciones formuladas de acuerdo con lo dispuesto en la ley del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

Las quejas de la denunciante surgen a raíz de una sanción impuesta al 18 de mayo de 2022 a las 9,30 horas por estacionar en zona prohibida por una señal vertical instalada con motivo de la poda de palmeras. Dicho vehículo, tal y como consta en el expediente sancionador, era el único que se encontraba estacionado con posterioridad a la colocación de las placas de prohibición y por ello que «se procedió a su retirada, de igual manera que se hubiese procedido con todos los vehículos que se encontrasen en la misma situación», según el informe de la propia Policía Local. Alegaciones a la multa Ante esta situación la propietaria del vehículo realizó el correspondiente escrito de alegaciones con respecto al boletín sancionador. La propietaria del vehículo retirado afirmaba que existían defectos de forma importantes que podían atentar incluso contra las personas que puedan tener cierta discapacidad visual debido a que la señalización era imposible de leer salvo encontrarse demasiado cerca. También se alegaban la falta de notificación en el periodo de veinte días y defectos de forma dentro de la correspondiente notificación. La titular solicitaba en última instancia la anulación de la sanción y, asimismo, la revisión de la ordenanza municipal y el protocolo que se sigue con las señales provisionales. Recurso municipal desestimado El Ayuntamiento de Cullera desestimó las alegaciones de la reclamante al defender que las señales portátiles fueron instaladas con la pertinente antelación siendo visible según la ordenanza de tráfico y movilidad urbana. El Ayuntamiento de Cullera, asimismo, hizo costar que las actuaciones realizadas por el agente denunciante se ajustan a lo establecido por la ley sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial en cuanto al vehículo denunciado ya que estaba infringiendo las normas de circulación.