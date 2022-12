El mismo día que su hijo cumplía 13 años, una sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de València arrojaba un jarro de agua fría sobre su pretensión de que el Servicio de Infancia y Adolescencia e Igualdad de la Generalitat decretara el cese de la tutela administrativa del menor y le devolviera sus potestades como padre. El senegalés afincando en Alzira Manding Samate lleva diez años en esta lucha y asegura que no piensa desfallecer. Muestra su disposición a recurrir esta sentencia y, si es preciso, «acudir al tribunal europeo me cueste lo que me cueste».

"Quiero recuperar a mi hijo" «Lo que me duele es que no estoy peleando con la madre por estar con mi hijo, sino con la Administración. Quiero recuperar a mi hijo», señala. En este largo proceso, el régimen de visitas ha ido menguando al pasar de tres veces al mes a dos veces al año . Su negativa a aceptar un recorte que considera «injusto» se traduce, según asegura, en que lleva más de dos años sin ver al niño. La odisea que provocó que Manding Samate perdiera la custodia de su hijo cuando tenía tres años es propia de un argumento de película. La madre, de origen polaco, nunca llegó a hacerse cargo del niño y, en el verano de 2012, ante la necesidad de viajar a África por un tema laboral, Samate dejó al niño con una familia de acogida con la que guardaba buena relación. Lo que iba a ser una ausencia de un máximo de un par de semanas se prolongó durante 45 días al sufrir un accidente en una carretera del Sáhara en el que le robaron la documentación, lo que le obligó a regresar a Senegal para obtener el visado que Mauritania le negaba. Su demora en regresar a España provocó que se declarara la situación de desamparo del niño y la Generalitat asumió la tutela y entregó el menor a la familia acogedora. Manding Samate ha tratado de revertir esa resolución a través diversos frentes sin conseguirlo. Dice no entender cómo no se han tenido en cuenta los informes aportados desde los Servicios Sociales de Alzira que, según señala, reflejan que tiene una vida normalizada. Su abogado recurrió la resolución de febrero de 2021 que denegaba su última petición para que se anularan las medidas de protección del menor y, en caso contrario, se instaurara un régimen de visitas de dos horas semanales. La sentencia determina que la resolución de la conselleria cumple los requisitos legales y subraya que el informe psicosocial del juzgado de familia desaconseja entregar la tutela del niño al padre.