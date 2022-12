Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos caminito de Belén…muchos hemos cantado villancicos, pero pocos saben que, en sus comienzos estas canciones no tenían nada que ver con la Navidad.

La palabra villancico tiene un origen popular, ya que deriva de la palabra «villa» y a su vez del latín «villanus». Sin embargo, y en un principio, el origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal ni los tres magos eran como los conocemos actualmente; vamos por partes.

Estas canciones comenzaron a popularizarse en nuestro país de pandereta –y nunca mejor dicho- durante la Edad Media y el Renacimiento entonándolas los «villanos», es decir, las personas de clase humilde que vivían en villas medievales. Los textos eran de temática rural y no siempre iban acompañados por la zambomba. Muchos años después, la Iglesia vio en el villancico la fórmula perfecta para difundir y propagar su mensaje, sustituyendo la letra profana por una sagrada. Así de fácil.

Es de justicia decir que el villancico más conocido y que todo el mundo ha cantado es «Stille nacht, heilige nacht» (Noche de Paz) compuesto por un sacerdote austríaco en 1818.

¿Por qué entonces he utilizado otro para encabezar este navideño artículo? se preguntaran ustedes. Pues porque no hace mucho me enteré que mi Rey Mago favorito no era negro sino blanco, echemos mano de la historia…

Durante 15 siglos Baltasar era de etnia blanca como los otros dos Reyes Magos, en la iglesia Santa Maria Maggiore de Roma lo podemos comprobar, permaneciendo así a lo largo de los 1.500 primeros años de la cristiandad. Actualmente no hay pesebre sin rey negro.

«El rey negro aparece con las expediciones de los portugueses sobre todo a África, con los descubrimientos se dan cuenta que la humanidad tiene tres razas: blanca, amarilla y negra». Esta nueva iconografía surge con la idea de que Cristo no viene sólo a salvar a su pueblo sino a toda la humanidad. La presencia del rey negro es una forma de integrar al otro, pero no todo queda ahí porque después de este entramado vino el descubrimiento de América, y a raíz de lo anteriormente expuesto se tendría que haber añadido un cuarto Rey Mago…

Melchor es Europa, Gaspar es Asia y Baltasar es África, y ¿América?...

Nunca se tuvo claro cuántos Magos eran, solo en el Evangelio de Mateo da cuenta de estos personajes pero de una forma muy parca. Parece que nadie lo tuvo claro porque en algunas ocasiones, se les ha representado como cuatro e incluso como doce aludiendo a las tribus de Israel y los Apóstoles…en fin dejémoslo tal cual porque de otro modo las cabalgatas pueden ser inacabables, lo que no hay lugar a dudas es que como yo hay mucha gente que preferimos a estos Reyes, la cantidad y el color no nos importa, estos Magos vienen cargados de ilusión, de regalos, de alegría, estos reyes que vienen de Oriente o de un centro comercial nos traen aunque sea carbón, vacían sus sacos repletos de obsequios y no los llenan de billetes para llevárselos de vuelta como hizo uno de cuyo nombre no quiero acordarme, que por no pasar por la casa de cada uno de los españoles a repartirlos tampoco lo hizo por la de todos llamada «villa hacienda». Después de mucho pelear en los tribunales el emérito saldó una deuda con el organismo estatal de 678.393,72 €, pero sus andanzas por los mundos de Dios todavía dan mucho que hablar… En fin, deseo de todo corazón que cuando abramos los regalos nos acordemos de todos los niños que esa noche mágica no la van a poder disfrutar, tenemos muchos frentes abiertos: niños que están padeciendo una guerra cruel como la de Ucrania, niños pobres que no tienen ni lo más básico, niños enfermos que no tienen fuerzas ni ganas de jugar…pensemos en ellos. Que passeu una bona nit de reis.