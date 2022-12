L’any passat, després de que la corporació ho demanara unànimement en sessió plenària, el mes de maig, les gestions dels 21 regidors de la corporació no es plasmaren en cap esmena als PGE 2022. Posteriorment a retraure-los-ho, l’esmena presentada pel senador Mulet per ampliar el barranc de la Casella sols aconseguí 110 vots. Valorant-ho, des de la Federació d’Associacions de Veïns d’Alzira, agraírem els vots favorables i demanàvem ajuda a la ciutadania per poder fer-ho millor enguany.

La frase de Fernando Pascual «a ‘mosatros’ no ens fan cas» era la que millor retratava als 21 regidors. Evidenciant que per aconseguir resultats diferents hi havia que fer-ho d’altra manera.

Per tal d’aconseguir més vots, optàrem per adreçar-nos directament als diputats i senadors, fins i tot fora dels partits presents al consistori. Començàrem per Esquerra Republicana i quan vingué Elisenda Pérez, senadora per Girona, veiérem clara l’estratègia a seguir. Carles Mulet i Joan Baldoví, de Compromís, Vicent Betoret i Fernando de Rosa del PP, Mamen Peris, de Cs, Vicent Sarrià, del PSPV i Rosa Medel, d’UP, atengueren la nostra petició i es personaren a Alzira, comprometent-se a cercar-nos la solució. Com que el projecte de llei dels PGE 2023 (PSOE+UP) no la contemplà, PP, Cs, Compromís presentaren esmenes, que foren desestimades. Sols ER condicionà el vot favorable als PGE a que la incloguera. I com per aprovar-lo, PSOE i UP necessitaven els vots d’ER, transaccionaren reduir-la de 26 milions a 5 milions, rebent 284 vots favorables al Congreso (98% dels votants).

Havent estat publicats al BOE, és obvi que les gestions efectuades en nom de la ciutadania d’Alzira, han aconseguit el que no pogueren en solitari els 21 regidors l’any passat. Quedant demostrat que la fórmula per millorar les condicions de vida de la ciutadania, és que la ciutadania s’implique i es mobilitze quotidianament. Ja que si es limita a depositar el vot a una urna cada quatre anys, per bons que siguen els 21 escollits, mai aconseguiran tant com si ho fem amb la participació de tots.

Des de que la ciutadania decidírem que les nostres serres i valls eren massa importants com per deixar-les en mans de 21 polítics, i s’agrupàrem i fundàrem el VACIF, els incendis no han passat de conats. Si la ciutadania ha aconseguit que els joves ja no hagen patit la tristor de veure cremar les nostres muntanyes, com no ha d’aconseguir el que siga capaç de proposar-se?

Encetar un nou any, implica bons desitjos. Malgrat que em digau utòpic, utilitzaré paraules de Llach.

Coneixem les pedres del camí, no és només un somni, també és mesura de llibertat. L’anhel que neix en cadascú, l’afany de somniar un nou futur, que és de tots si ens donem la ma per un món possible.