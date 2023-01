Josep Folqués (Algemesí, 8 de abril de 1996) tras ganarlo casi todo con las categorías inferiores, ahora aspira en un futuro a ser un hombre importante dentro de la selección absoluta. El extremo que milita en el Sporting de Lisboa, ha disfrutado la experiencia de compartir concentración con Los Hispanos esta semana en València. Aunque ha sido uno de los tres primeros descartes del seleccionador Jordi Ribera y por tanto no estará en el Mundial de Polonia y Suecia, Folqués quiere aprovechar todas las oportunidades y muy pronto, ganarse un hueco en la selección.

¿Cómo ha vivido esta concentración en València con la selección absoluta?

Muy contento, es una gran experiencia poder entrenar con este grupo y la verdad es que mi objetivo era aprovechar al máximo la oportunidad que me han dado y creo que así lo he hecho.

Ya formó parte de la selección española que conquistó el oro en los Juegos del Mediterráneo pero estos días en València han sido su ‘debut’ con el ‘equipo A’ ¿es un pasito más para usted?

Sí, así es, estuve este verano en los Juegos del Mediterráneo pero ésta ha sido mi primera convocatoria con el grupo que conforma los Hispanos.

Finalmente no estará en la lista definitiva para el Mundial. ¿Decepcionado o se lo esperaba?

Sabía que era complicado, hay jugadores muy buenos en mi posición pero yo tengo claro que he de aprovechar al máximo cada oportunidad, darlo todo y que el seleccionador, Jordi Ribera cada vez vaya confiando más en mí. Quién sabe si en un futuro próximo pueda entrar en la lista.

¿Qué le ha transmitido estos días el seleccionador?

Me ha dicho que puedo ayudar en diferentes facetas, en la defensa, tanto en 5-1 como en 6-0. Intento ayudar en todo lo que me piden.

Se está produciendo un lógico relevo generacional en la selección y usted parece uno de los elegidos tomar pronto las riendas ¿lo siente así?

Ojalá sea así, me encantaría formar parte de este grupo, ahora tengo que ganármelo. Sé que es algo muy complicado, hay una calidad y un nivel enorme.

Llegar de novato a una concentración con la selección no será fácil. ¿Se ha adaptado bien?

El grupo es increíble, me han ayudado mucho, me han integrado muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento.

Su primera concentración en València, en casa. No se podrá quejar.

Ya llevaba unos días aquí pero ha sido un aliciente añadido estar cerca de casa y de mi familia.

Tras pasar por Benidorm, Puerto Sagunto y de nuevo Benidorm decidió irse a Portugal ¿Cómo le van en el Sporting?

Es mi segunda temporada en el Sporting y está siendo una experiencia muy buena, genial. El año pasado conseguimos la Taça de Portugal. Este año vamos muy bien, creo que podemos conseguir el título de Liga, vamos primeros y en competición europea también están yendo bien la temporada. Estoy aprendiendo mucho.

¿Seguirá la temporada que viene en Lisboa?

No sé aún. Termino esta temporada contrato y aún no sé si me iré o seguiré. Yo desde luego a nivel deportivo y también personal estoy muy bien en Lisboa, es una ciudad que me gusta mucho. Además somos cuatro jugadores españoles en el equipo y eso ayuda también.

De los 21 jugadores que han estado esta semana en València, 19 juegan fuera de España. ¿A qué se debe?

El problema no es de calidad, como se demuestra en las categorías base, en España hay un gran nivel. Pero los clubes necesitan más apoyo económico, más inversión de patrocinadores.

¿Ve a España como una de las favoritas en el Mundial de Polonia y Suecia?

España siempre está como mínimo en semifinales, se ha visto que siempre estamos ahí y el objetivo tiene que ser la medalla. España no tiene que tener miedo a nadie.

Los Hispanos tienen un gran palmarés pero los Hispanos Junior, de los que usted ha formado parte, pueden competir en currículum...

En juveniles ganamos el bronce en el Europeo y fuimos cuartos en el Mundial. Ya en júnior ganamos el Campeonato de Europa y el Mundial. Era un grupo muy bueno, fue una etapa muy bonita. Ahora en la Absoluta he coincidido con varios de mis compañeros. Seguimos teniendo muy buena relación todos, hemos pasado muchos años juntos.

No estará en el Campeonato del Mundo de 2023 pero ¿se ve en París 2024?

¡Ojalá!. Disputar unos Juegos Olímpicos con España es mi gran sueño. Desde luego voy a trabajar al máximo para ganarme un hueco en la selección aunque sé que es un camino largo y difícil.