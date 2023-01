Uno de cada cuatro jóvenes de la Ribera vive en situación de riesgo de pobreza

Una de cada cuatro personas menores de 16 años se encuentra en situación de riesgo de pobreza en la Ribera según el último informe anual publicado por el Institut Valencià d’Estadística, referente al año 2021. El estudio refleja una peor situación entre los vecinos de la Ribera Alta que entre los de la Baixa.

El portal estadístico realiza cada año una serie de estimaciones para tratar de dibujar la realidad de la sociedad valenciana. Para la comarca, sitúa al 29 % de los jóvenes de la Ribera Alta en situación de vulnerabilidad. En el caso de la Ribera Baixa, el dato es menor: 26,9 %. A pesar de que estos datos son un cálculo aproximada y pueden variar ligeramente debido al margen de error del estudio, la lectura que de estas cifras se extrae no puede ser más desoladora. Implica que, aproximadamente, uno de cada cuatro menores de 16 años vive en un hogar que sufre serias dificultades económicas. El ejercicio 2021, afectado por la pandemia, empobreció al sector más vulnerable de la población. De hecho, el dato para ambas representa el peor registro en, al menos, una década.

Las cifras globales se sitúan por debajo. El análisis completo de la población deja en situación de riesgo a un 20,3 % en la Ribera Alta y a un 17,9 % la Baixa. Curiosamente, para la segunda representa una ligera mejora con respecto al año 2020 (18,7 %). En el caso de la zona interior de la comarca, implica un incremento de dos puntos porcentuales en solo un año. Asimismo, estos datos sitúan a la Ribera Alta con un mayor porcentaje de habitantes desfavorecidos que el conjunto de València, ya que la media provincial se sitúa en el 18,9 %.

El índice europeo agrava el dato

Si se desgrana la estadística entre sexos, la situación ha variado entre 2020 (y la tendencia general) y 2021. Los peores datos recaen en esta ocasión sobre los hombres en vez de sobre las mujeres. En la Ribera Alta, el porcentaje de población masculina en riesgo de pobreza era del 20,9 %, mientras que entre las féminas el dato era del 19,7 %. En la Ribera Baixa, por su parte, el portal estadístico autonómico estima que el índice de vulnerabilidad entre los hombres era del 18,3 % mientras que entre las mujeres se situaba en el 17,5 %.

Por su parte, el indicador Arope (derivado de las siglas en inglés At Risk Of Poverty and/or Exclusion) establecido por la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social atribuye, como es habitual en este tipo de informes, unos valores incluso superiores ya que se tienen en cuenta baremos y metodología diferentes. Este establece que la población de la Ribera Alta en situación de vulnerabilidad representa el 28,2 % del total (y no el 20,3 que estima el estudio autonómico); en la Ribera Baixa establece el umbral en un 28,1 %.