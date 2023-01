La cabalgata de los Reyes Magos repartió mucho más que caramelos en Alzira. El regreso de Sus Majestades de Oriente a la capital de la Ribera Alta devolvió la ilusión a vecinos de todas las edades, que tomaron las calles para presenciar un desfile que recuperó la esencia de los años anteriores a la pandemia. Grandes multitudes. Niños ansiosos y con un deslumbrante brillo en sus ojos. Y un espectáculo festivo y ameno. Unos ingredientes que fueron el denominador común de la tarde-noche a lo largo y ancho de la comarca.

Los murmullos y los gritos de la chavalería se adueñaban ya de la plaza Major de Alzira, al menos, una hora antes de que diera comienzo la cabalgata. Las sirenas del cuerpo de Protección Civil alertaron del desfile de automóviles clásicos que trasladaba a Melchor, Gaspar y Baltasar hacia el punto de inicio del recorrido, en el parque de l’Alquenència. Previamente, la comitiva real había visitado tanto las residencias como el hospital para repartir ilusión y regalos a partes iguales a niños y personas mayores.

La expectación era máxima a pesar del frío, invitado habitual en estas fechas aunque se ha dejado ver muy poco en el inicio del invierno. Las dos últimas cabalgatas estuvieron condicionadas por las restricciones sanitarias y la ciudad necesitaba que la noche más mágica del año recuperase sus señas de identidad. Como siempre ha sido. Y como siempre debe ser. No faltaron la música con acordes árabes, los personajes hinchables, ni, por supuesto, los Reyes Magos, que asombraron a los más pequeños sobre sus carrozas. Aunque los adultos también participaron. Voces de todas las edades gritaban emocionadas los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar a medida que avanzaban por las calles. Resultaba complicado, por no decir casi imposible, contemplar un solo rostro que no expresase júbilo. No faltaron, tampoco, toques de humor, con la presencia de unos osos que recordaban a los de la cabalgata de Cádiz, ni las manos alzadas que pedían ser recompensadas con caramelos.

El desfile avanzó por las calles más céntricas hasta alcanzar la plaza del Regne, donde tuvo lugar el espectáculo que dio la bienvenida a los Reyes Magos. Música y pirotecnia cobraron protagonismo antes de que las autoridades municipales hiciesen entrega a Sus Majestades de Oriente de la llave de la ciudad, la que abre todas las casas, para poder repartir todos sus regalos.