De subir el Kilimanjaro a trabajar para construir una escuela para niños en Tanzania. Ese ha sido el camino que está recorriendo el alzireño Alberto Lahoz Colomer, todo un apasionado de África y sobre todo de sus gentes. Entrenador en el club de baloncesto de la ciudad, hace años realizó una primera incursión en el norte de África por el Atlas con su hermano Fèlix, su primo Toni y unos amigos. Hace dos años se propuso el reto de ascender la montaña más alta del continente, el Kilimanjaro, de 5.895 m, «que es accesible hasta los 4.300 metros con un tiempo razonable de preparación; después ya se complica como es normal», apunta. El alzireño contactó con gente local que le ayudara como guía y porteadores «porque no quería intermediarios que cobrasen por no hacer ningún trabajo sobre el terreno; fue una experiencia única que me hizo sentir mucho más cerca de ellos». Después fue hacia Kenia y a las islas de Lamu donde colaboró con otra escuela pequeña. Allí conoció a Lorenzo, otro maestro de Toledo «con el que coincidía en la idea de no ir a África como el hombre blanco que resuelve sus problemas sino a enseñarles cómo formarse y crecer», comenta Lahoz.

«Los habitantes del primer mundo nos hemos de concienciar sobre que hay que ayudar a estos países de los que hemos explotado sus recursos naturales durante la colonización; además, las multinacionales siguen haciéndolo actualmente», asegura. Además, el problema local es mayor. «Los porteadores y guías viven de las propinas que les dan los escaladores porque deben realizar altos pagos al gobierno local para ejercer esos trabajos. Esto les impide poder progresar laboralmente», añade. Proyectos diversos Ambos docentes colaboraban de su propio bolsillo con las iniciativas llevadas a cabo por maestros de la zona de Moshi, a los pies del Kilimanjaro: «Son proyectos como dar clases por radio durante la pandemia, suministrar agua a centros escolares o dotar a las niñas masai de un pack de limpieza para su primera menstruación», expone Lahoz. Para poder llegar más lejos, crearon una ONG Looking for hopes (Compartiendo ilusiones) a través de la cual dan impulso a más proyectos. «Hace un año conocimos a mister Sadiki, un maestro que fue a una zona muy deprimida de Tanzania (Bagamoyo) a dar clases a los más pequeños donde no hay escuela», sostiene el alzireño. El pasado verano, Alberto, Lorenzo, Rodel y Sebas -los otros dos miembros de la ONG- se comprometieron a ayudarle a construir un colegio. «Obviamente no como lo que conocemos aquí, pero sí mejor que el chamizo en el que estaban dando clase en tierra. Por lo menos que tengan una construcción de ladrillo, con sillas y mesas donde apoyarse», apostilla el alzireño. Les presentaron el proyecto a los monakitis (alcaldes) de los poblados y celebraron la iniciativa abriendo un mango como símbolo de confraternidad y acuerdo. «Hemos comprado un acre de tierra (poco más de 4.000 m2) y ahora hay que construirlo», explica. Lahoz ya ha recibido para dicho fin la recaudación de una rifa que organizaron las familias del colegio Ausiàs March. Además, el cantante de La Fúmiga Jose Beteta se ha comprometido a donar lo que recaude con una canción y varias empresas también han realizado su aportación. Equipaje solidario Además, como aficionados al ciclismo han creado un equipaje solidario de la prestigiosa marca Gobik, la cual se ha comprometido a donar el 10 % de lo recaudado a la ONG. Maillot y cullotte, junto o por separado, se pueden comprar a través de su página web. En el apartado específico solo hay que introducir el código Ilusiones_23 para acceder a catálogo.