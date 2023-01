El Ayuntamiento de Alzira ha multado a una vecina de la localidad con 450 euros por no inscribir a su perro dentro del censo de animales potencialmente peligrosos. El trámite se ha convertido ya en habitual en muchos municipios. Algunas razas, como el pitbull, el rottweiler o el dogo argentino, entre otras, son consideradas por la Administración como potencialmente peligrosas. Sus cuidadores deben cumplimentar una serie de documentos, además de cumplir determinadas normas sobre seguros, bozales o correas.

Es lo ocurrido en este caso en cuestión. El pasado verano, una vecina de la ciudad solicitó al consistorio la inscripción de un perro en el censo de animales potencialmente peligrosos. Se le reclamó, entonces, que aportara una copia de su DNI, una declaración jurada de no haber sido sancionada nunca por infracciones graves o muy graves, demostrar su capacidad física y aptitud psicológica y la acreditación de que disponía de un seguro dado de alta que cubriera una responsabilidad civil de, al menos, 120.000 euros para cubrir cualquier posible incidente. Sin embargo, dos meses después, no había completado todavía el trámite requerido. El ayuntamiento optó por notificar a la vecina la tardanza y le concedió un plazo de diez días para que presentase la documentación que ya le solicitó en su momento.

La vecina en cuestión, según fuentes municipales consultadas por Levante-EMV, excedió dicho plazo sin presentar ni uno solo de los documentos necesarios para tener como mascota a un perro considerado potencialmente peligroso. Las mismas fuentes señalan que empleados municipales «hablaron con ella por teléfono en diversas ocasiones» sin lograr que el trámite se completase.

Ante tal escenario, el ayuntamiento no tuvo más remedio que considerar lo ocurrido como una infracción muy grave, por lo que ha impuesto a esta vecina una sanción de 450 euros. No es la primera vez que una mascota causa una multa similar a su dueño. El año pasado, sin ir más lejos, el propietario de un perro fue multado con 300 euros ya que el can deambulaba por la estación y obligó, incluso, a parar un tren al adentrarse en las vías.