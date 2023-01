La Administración de Loterías número 3 de Alzira, enclavada en la céntrica calle Faustino Blasco, ha vendido 197 décimos del tercer premio de la Lotería del Niño. En total se han distribuido cinco millones de euros entre clientes que, en su mayoría, pasaron por la ventanilla del establecimiento.

Los propietarios, Paco Comes y su mujer, que llevaban una botella de champán bajo el brazo, han abierto la persiana del local a las 12:20. Hoy no es día de ventas, pero se han enterado hace poco de que han entregado el tercer premio de la Lotería del Niño. «Hoy es día de celebración», proclaman. Han repartido 197 décimos. Casi cinco millones de euros.

«Yo hoy tenía el presentimiento de que algo íbamos a dar», asegura Elena, un mar de lágrimas de alegría por haber alegrado el día de Reyes a decenas de personas. En el sorteo extraordinario de Navidad no repartieron grandes sumas, alguna pedrea, y tenían la ilusión de poder agraciar a alguno de sus clientes.

Parte del premio ha ido a parar a un bar de Tavernes, el resto, entre 40 y 50, se vendieron a través de la ventanilla. «Encima son limpios, que hasta 40.000 euros están exentos de impuestos», comenta Comes.