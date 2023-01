Alzira salda con nota la Supercopa de España de fútbol sala y busca un partido internacional

Alzira se ha convertido este fin de semana en la capital del fútbol sala español con la fase final de la Supercopa y su complejo deportivo más emblemático, el Palau d’Esports, ha recuperado el ambiente que tantas veces se repitió en la primera mitad de los noventa en los partidos del club de balonmano Avidesa. 2.000 personas presenciaron la primera semifinal entre el Movistar Inter y UMA Antequera y 2.500 la segunda, Barça-ElPozo, y la final entre el conjunto catalán y el interista.

La capital ribereña vivía una prueba de fuego ante toda las fuerzas vivas de la Real Federación Española de Fútbol de las que solo faltó su presidente, Luis Rubiales. Incluso estuvo presente el Secretario de Estado del Deporte y presidente del Comité Olímpico Español, José Manuel Franco. Alzira debe estar agradecida al exjugador de Interviu, Talavera y Playas de Castellón, Javier Lorente, ahora director de competiciones de la RFEF, que apostó por la candidatura alzireña, que fue apoyada por el presidente de la FFCV, Salva Gomar.

"La federación ha acabado muy satisfecha de la organización"

Los federativos estaban recelosos de que la capital ribereña pudiese cumplir y finalmente «se han ido muy satisfechos de la organización», explicó el presidente del Alzira FS, Vicent Fontana. De hecho, el alcalde, Diego Gómez, anunció tras la final que «el seleccionador español, Fede Vidal, ha planteado la posibilidad de traer a la selección sub-19 al Palau».

A nivel deportivo, el espectáculo fue máximo desde el primer minuto. En la primera semifinal, Conejo salvó al UMA Antequera de una goleada en la primera parte y en la segunda, el intercambio de golpes propició un 4-4 final que llevó a los penaltis. Emergió la figura de Jesús Herrero, quien ha ganado todos los títulos posibles en su Inter y detuvo dos penaltis y dio la clasificación. En la segunda semifinal, el Barça fue netamente superior a ElPozo Murcia al que batió 2-7.

En la gran final, el FC Barcelona se encontró una roca en el Movistar Inter durante la primera parte y no estuvo nada cómodo. Incluso Fits marcó el 1-0 para los de Torrejón. Tras el descanso, el Barça mostró el poderío que le llevó a ganar Liga, Copa de España, Champions y la propia Supercopa de España la temporada pasada, lidera la Liga actual y se quedó a un punto de volver a clasificarse para la Final Four de la Champions. Segio González, Antonio y Adolfo dieron la vuelta al electrónico. Aunque los madrileños no se resignaron y Cecilio logró el 2º, Dyego y Marcenio pusieron tierra de por medio. A 5 segundos para el final Borja marcó el 3-5 final.

Copa del Rey contra el Jimbee

El Palau d’Esports volverá a recibir a un equipo de Primera División el 24 de enero, el Jimbee Cartagena en los octavos de final de Copa del Rey. «Seguiremos siendo la capital del deporte español con la Copa Federación sub-16 y sub-18 de halterofilia en febrero y mundial, cuando a finales de marzo se reúnan en Alzira 18 países para dirimir cuál es el mejor equipo de pelota del globo», concluyó el concejal de deportes, Fernando Pascual.