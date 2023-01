El Safir Fruits Alginet gana al Gran Canaria (86-76) y ya ve más de cerca la salvación

El Safir Fruits Alginet jugó el domingo el mejor partido de toda su temporada. Tras perder en la prórroga en el último partido del año ante un rival directo como es Lobe Huesca la Magia (67-73), el equipo dirigido por José Antonio Canales se repuso de la mejor forma posible: victoria en casa ante el cuarto clasificado de la liga y con una actuación coral que posibilitó el triunfo final de los locales. Es de resaltar la aportación individual en ataque de todos los jugadores que participaron, ya que hasta cinco jugadores anotaron en dobles dígitos y otros cuatro aportaron nueve, seis (por partida doble) y cinco puntos. Todo un trabajo grupal que sobrepasó la defensa canaria (anotaron 86 puntos por 76 del rival) y que le dio la cuarta victoria de la temporada al conjunto valenciano.

El encuentro de la decimocuarta jornada de liga empezó frenéticamente. Las canastas se sucedían y el partido llegó rápidamente al 10-10 en los primeros tres minutos y medio de partido. Miguel Serrano, alero de Gran Canaria, se desataba con doce de sus trece puntos en el primer cuarto (no volvió a anotar hasta el último cuarto) y Alginet aguantaba el momento de inspiración del jugador visitante con el oficio de Dalmau y los puntos de Hunter Preston. Pese al esfuerzo, los canarios conseguían la mayor renta del partido, un 16-24 que hizo dudar a muchos de los presentes en el pabellón. Nada más allá de la realidad. Los cambios de Canales y la entrada de los hombres de segunda unidad (Olle Stumer, Sergio Hernández) tuvieron impacto y el equipo recortó diferencias al final del primer cuarto.

Gran remontada

Un triple de Alan Kleinjan al inicio del segundo cuarto inició la remontada. Del 23-31 se pasó al 32-31 con grandes minutos del sueco Stumer. Alginet continuó haciendo la goma y un triple de Adrián Gálvez inició un segundo parcial, este de 8-2, cerrad con otro lanzamiento desde la línea de tres que colocaba el 47-41 para Safir Fruits Alginet al descanso.

El tercer cuarto tuvo un nombre propio: Hunter Preston. El estadounidense aportó en este período la mayor parte de sus puntos y rebotes, con una energía en cada acción que ayudó a mantener la ventaja en un momento en el que su equipo lo demandaba. Líder. El partido pendía de un hilo y así lo reflejaba el marcador al final del tercer cuarto: 65-61 y todo por decidir.

Final tranquilo

Afortunadamente, en el último cuarto no hubo sobresaltos, ni ventajas perdidas ni cualquier otra contrariedad que sí habíamos visto en partidos anteriores. La igualdad se mantuvo durante todo el período, hasta que una asistencia de Sergio Hernández (partidazo el suyo desde el banquillo, con 10 puntos y 4 asistencias) para la canasta de Hunter Preston en el poste bajo colocaba el 79-70 a 2 minutos para el final. El míster de Gran Canaria pedía tiempo muerto y era hora para los locales de amarrar la victoria y no dejarla escapar de su feudo. Y así lo hicieron. Preston taponó el tiro de Miguel Serrano en la jugada planeada por los canarios y las gradas del Pabelló Municipal ardían de la euforia. El partido lo cerró Miguel Martínez que, pese a no tener demasiado protagonismo en los cuartos anteriores, dio una asistencia para un triple de Luis Verdeguer y anotó una bandeja y dos tiros libres en las últimas tres posesiones del equipo. Jugón.

Al final, 86-76 y la confianza por las nubes. El equipo ha encontrado la manera de competir en cada partido y cree, cada vez con más convicción, en la salvación directa. Con este resultado los de La Ribera se colocan en penúltima posición, pero a tan solo una victoria de salir de puestos de descenso. Próximo choque, este jueves contra el CB l’Horta Godella a partir de las 20:30