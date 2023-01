El PP confirma a Palacios como alcaldable y pide a Hernández que relaje las tensiones

José Luis Palacios Tórtola será elegido oficialmente como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Alzira la semana que viene. Esta al menos el calendario en el que trabaja la dirección provinciales y regional. El presidente autonómico de la formación, Carlos Mazón, quiere que la persona elegida para afrontar el reto de recuperar, ocho años después, la alcaldía de la capital de la Ribera Alta inicie cuanto antes los contactos para formar un equipo sólido de colaboradores que le permita elaborar una lista electoral atractiva y presentarse sin mayor demora ante las instituciones y agentes sociales de la ciudad como el nuevo referente municipal del PP, por lo que ha reclamado personalmente al hasta ahora líder local, José Andrés Hernández, que ayude a relajar las tensiones que la elección de Palacios ha generado en algún sector del partido.

Mazón y el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, volvieron a reunirse con Hernández a finales de la semana pasada. La conversación fue cordial, según han reconocido diversas fuentes a este periódico, aunque también hubo momentos de cierta rigidez cuando se abordaron aspectos relacionados con la resistencia planteada por colaboradores muy cercanos al dirigente alzireño que se niegan aceptar el cambio de rumbo que impone la dirección regional para mejorar los malos resultados que se obtuvieron en las elecciones locales de 2019 con el propio Hernández como cabeza de lista. El PP solo consiguió seis de los 21 escaños del consistorio, muy lejos de las mayorías absolutas que sumó Elena Bastidas.

El presidente local y portavoz municipal del PP alzireño volvió a escuchar que la elección de Palacios es irrevocable y que, por el bien del partido, había que propiciar un aterrizaje más amable que el que le había dispensado la ejecutiva local. En la última reunión que mantuvo con Mazón y Mompó, el propio José Andrés Hernández había reclamado tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido y asumir el inesperado vuelco que iba a dar su vida política. Pidió unos días para comunicarle el cambio a su familia y a su círculo más estrecho de confianza y parecía decidido a preparar una sucesión que le ahorrara desgastes innecesarios tanto a él como al Partido Popular alzireño, pero tanto la dirección provincial como regional se alarmaron enseguida al comprobar que, lo que en realidad preparaban los lugartenientes de Hernández, era un escenario de conflicto: se improvisó una convocatoria del comité electoral para proponer a Hernández como candidato y se lanzaron duras descalificaciones, tanto en público como en privado, contra Palacios y Bastidas. La exalcaldesa fue señalada como culpable del golpe de mano para apartar a la dirección local.

Hernández siempre se ha excusado ante los dirigentes del partido. Les asegura que no ha impulsado la estrategia numantina que promueven sus colaboradores más directos y que ha tratado en todo momento de frenar la revuelta. Pero la dirección del partido ya no se fía y volvió a convocarle con ánimo de buscar un pacto que evite el cuerpo a cuerpo. La semana pasada, en el curso de la reunión mantenida con Mazón y Mompó, volvió a pedir unos días para organizar su vida y reflexionar sobre su futuro político. No solo el cartel electoral está en juego. También la presidencia local.

Un gesto que no llega

Los dirigentes del PP valenciano no quieren más hostilidades. De hecho, esta semana última se han distendido los reproches, al menos en público. La dirección regional aguarda algún gesto de Hernández, pero no va a cambiar la hoja de ruta. El objetivo es aprobar cuanto antes el nombramiento de Palacios y preparar a conciencia los comicios de mayo.