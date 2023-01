Crece el malestar entre los ayuntamientos de la Ribera ante el borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Albufera (PORN), cuyo contenido desveló Levante-EMV la pasada semana. La última y más contundente reacción es la protagonizada por el alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, que ha manifestado de nuevo su rechazo al documento estratégico: «No pueden pretender que seamos los jardineros de Valencia a coste cero».

El gobierno suecano celebró ayer una reunión a la que asistieron el alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; representantes del ayuntamiento de El Perelló; la concejal de Medio Ambiente, Carmen Pérez; el concejal de Urbanismo, Fernando Franco; y técnicos municipales; a fin de evaluar detenidamente el documento, el cual «se muestra aún más restrictivo y asfixiante que el anterior», y confeccionar una hoja de ruta a seguir a partir de ahora para mostrar su desacuerdo y los efectos «tan negativos» que puede tener el PORN definitivo para la capital de la Ribera Baixa y las dos entidades locales menores.

Como avanzó este periódico, el borrador mantiene la negativa a permitir nuevas edificaciones fuera del suelo que ya se considera urbano. Los ayuntamientos de Sueca, El Perelló y el Mareny de Barraquetes siempre se han rebelado contra el corsé urbanístico que impone la protección del parque natural, ya que les impide ordenar con libertad su territorio. La estricta reglamentación impuesta para preservar el humedal ata de pies y manos a los alcaldes a la hora de emprender cualquier intervención urbanística.

Unas ataduras que se sienten ahora más prietas. «Nos sentimos profundamente decepcionados y totalmente disconformes con este borrador que se muestra todavía más constreñidor que el anterior», proclama el alcalde suecano. Los tres ayuntamientos diseñan una hoja de ruta para proseguir con su reivindicación de una norma más flexible y prevén tanto la presentación de alegaciones al documento como futuras reuniones con representes del gobierno autonómico. «No estamos pidiendo nada fuera de lo normal. No queremos construir grandes urbanizaciones. Solamente queremos poder crecer vegetativamente como ciudad y disponer de suelo dotacional para poder continuar prestando servicios. No pueden pretender que seamos los jardineros de València a coste cero. Nosotros vamos a seguir trabajando defendiendo todos los intereses de nuestra ciudadanía, tanto los económicos como los turísticos y medioambientales», ha esgrimido Vázquez.

Mayor rigidez

En la misma línea se ha manifestado el alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, que también se muestra preocupado por el documento, pero decidido a lograr su modificación: «Llegaremos donde tengamos que llegar, incluso si nos viéramos en la necesidad de poner un contencioso administrativo, porque consideramos que existe una deuda histórica con el municipio desde el momento en que se creó el primer documento que regía el parque natural y se obviaron completamente las normas subsidiarias de Sueca y el planteamiento que se estaba trabajando. Por tanto, hoy estamos sufriendo estas duras consecuencias que nos constriñen e impiden crecer vegetativamente. ¿Qué pasará el día que se nos caiga el colegio en el Mareny? ¿Nos quedaremos sin escuela porque no se puede construir nada absolutamente?». Asimismo, sostiene que «no se puede permitir esta situación porque supone el hundimiento de la economía local, al verse afectados tantos sectores».

El alcalde de Sueca también ha anunciado futuros cónclaves con los que espera sumar apoyos a su rechazo. «Vamos a convocar una asamblea en la que participarán representantes de todos los sectores afectados, así como de otros ayuntamientos cuyos municipios se vayan a ver también perjudicados. Queremos hacer público nuestro malestar y denunciar que este borrador nos afecta gravemente», ha afirmado Vázquez, que además se muestra «sorprendido» al comprobar cómo «en otras ciudades se permite el crecimiento con total libertad y en Sueca se prohíbe con tanta rigidez».