La UD Alzira estrena el año con victoria ante el Mallorca B

La llegada de Marc Garcia al primer puesto del banquillo de la UD Alzira ha supuesto un cambio radical en la marcha del conjunto azulgrana. Tras las nueve primeras jornadas, los alziristas eran penúltimos con siete puntos. Desde el 3 de noviembre los pupilos de Marc Garcia han logrado catorce, fruto de tres victorias y cinco empates, sin que se haya conocido la derrota en liga. Estos marcadores le otorgarían el quinto puesto en esta clasificación parcial, a cuatro puntos del Mestalla, tres del Deportivo Aragón, uno del Teruel y empatado con el Terrassa. El acierto cara a gol va llegando, cuatro de los ocho marcados han llegado en los últimos dos encuentros y solo se han encajado cuatro, manteniendo la portería a cero en cinco partidos.

Volviendo a la realidad, los 21 puntos han llevado a los alziristas a la undécima posición, dos puntos sobre el play-out y tres respecto al descenso directo, con toda la segunda vuelta por delante. La primera parte de la competición se cerró con un triunfo por 2-0 sobre el Mallorca B. Marc Garcia dio la titularidad a Aketxe en la delantera sin novedades en el resto del once. Adrián en portería; Abraham, Kaiser, Solbes y Cortijo en defensa; y Serra, Lado, Soler, Pitu y Joaquín en la zona ancha. Los bermellones gozaron de dos disparos lejanos (Ibra y Tòfol en el 23 y 40).

Los azulgranas controlaban el partido pero no creaban peligro ante uno de los equipos menos goleados pese a ir antepenúltimo. Finalizando el primer acto, Pitu probó un disparo que detuvo sin problemas Pere Joan. El extremo es el mejor jugador de la temporada y tras una penetración en el área por la izquierda, el balón llegó a línea de fondo. Peleó para que no saliese y un defensa lo sacó atrás. Allí estaba Aketxe, que enganchó un chutazo al segundo palo al que no llegó el meta mallorquín. “La versión que encontraremos de Aketxe será esta. No creo que lo veamos en ayudas defensivas, yendo al espacio… pero sí marcando. Le agradecemos que haya querido estar en nuestro proyecto y con la ilusión que está haciéndolo”.

Ataques sin peligro

Además, la segunda parte no pudo empezar mejor. Un balón largo llegó a Pitu, que se fue de su defensor y marcó por el palo corto del arquero. Los baleares reaccionaron. El hijo de Pepe Gálvez tuvo el 2-1 pero no encontró palos con toda la portería para él. El colegiado Montoro Ferreiro vio “uso de fuerza excesiva al dar una patada al contrario sin estar el balón en disputa” por parte de Joaquín y decidió expulsarlo con roja directa. El contrario se levantó segundos después. “Los árbitros podrían ver también la reacción de los rivales porque ninguno reclamó ni falta ni tarjeta”. Con uno menos, el Alzira se defendió de los ataques baleares que apenas llevaron peligro. “Me fui contento porque dominamos todas las fases del partido excepto un tramo en cada parte”, comentó Garcia. Otro de los jugadores destacados fue Lado que hizo un gran trabajo. “La regularidad que tiene desde hace dos meses es impresionante. Fue una lástima que por la expulsión no pudiese entrar Revert, que ya estaba preparado, porque nos va a dar grandes momentos”, añadió el alzireño.

“Necesitábamos no solo los tres puntos sino esta sensación de que el trabajo bien hecho da frutos. Nos reconforta psicológicamente, anímicamente y es un paso adelante en la clasificación”, concluyó. Joel no pudo lucirse “porque estábamos con diez y no le llegaban balones en condiciones”.

El próximo domingo a las 17 h. el Alzira volverá a jugar en el Suñer Picó para iniciar la segunda vuelta contra el Badalona.