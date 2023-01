El concejal Enrique Montalvá ha explicado su solicitud de baja en el partido y su paso al grupo de no adscritos al considerar un “atropello”, una “indignidad” y un “abuso de poder” la imposición de José Luis Palacios como candidato en Alzira en lugar del presidente local, José Andrés Hernández, y ha cargado duramente contra el presidente regional, Carlos Mazón y el provincial, Vicent Mompó. “Abandono el PP por la forma autócrata, inédita, inhumana y déspota que han demostrado” en Alzira, indicó Montalvá, que emplazó al presidente regional a reconsiderar esta decisión.

El hasta ahora portavoz de Agricultura en el ayuntamiento ha defendido que deja el partido en su mejor momento político, ya que forma parte de la dirección provincial, comarcal y local, con el objetivo último de que la dirección recapacite y si bien ha señalado que su vida política no acaba en este momento, ha señañlado que no contempla ahora un posible ingreso en Vox ya que, dijo, no es el objetivo del “sacrificio” que realiza tras 16 años como concejal.

Enrique Montalvá ha defendido que su paso al grupo de no adscritos no es un caso de transfuguismo porque no se incorpora a otro partido y de forma reiterada ha calificado de “traición a los afiliados” casos como el de Alzira, en que la dirección impone un candidato frente a la propuesta del comité electoral local. “Acabo en este partido porque no quiero estar con dirigentes que no valoran a las personas. Hacen líderes consiguiendo traidores, gente dispuesta a derrocar al que está para entrar”. “Para ganar las elecciones van a atropellar a media provincia, en lugar de descabalgar al presidente Puig vamos a perder las elecciones por culpa de Mompó y Mazón”, ha señalado Montalvá.