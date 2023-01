¿Por qué hay tan pocas mujeres que optan a ser fallera mayor de Alzira?

Sólo dos candidatas optaban al cargo de fallera mayor de Alzira en el último proceso de elección y una única aspirante lo hizo en el anterior. La escasez de candidatas se repite desde hace tiempo y la Junta Local Fallera también ha tenido en ocasiones que buscar falleras para completar las seis plazas de la corte de honor.

Los cambios sociológicos con la plena incorporación de la mujer al mercado laboral -que limita mucho la disposición de tiempo de una madre para ayudar a su hija o para ostentar el cargo- o las salidas al extranjero de estudiantes que antes no contaban con esta posibilidad; la apretada agenda de actos a los que se debe asistir a lo largo de todo el año, el desembolso económico que implica, un exceso de protocolo o un proceso de elección que algunos cuestionan. La mesa redonda convocada por Alzira Ràdio bajo el título «Per què les dones alzirenyes no opten a ser fallera major de la ciutat?» trazó algunas de las causas de esta escasez de candidatas en una ciudad con un censo de casi 7.000 falleros y llegó a la conclusión de que es necesario abrir el debate y revisar el proceso de elección, aunque sin llegar a confluir en una propuesta concreta.

«Es evidente que hay que hacer algo y lo tienen que hacer las fallas», resumió Mª José Boluda, fallera mayor de Alzira en 1995 que ha ejercido como asesora de presidencia de la Junta Local en los últimos años.

Alzira se dotó en 1985 de un sistema democrático de elección de las falleras mayores en el que son los presidentes de las comisiones los que votan y, además, cuenta con la peculiaridad de que la JLF sufraga la indumentaria para que cualquier fallera pueda optar al cargo, lo que no implica que disfrutar de la experiencia no conlleve gastos.

El expresidente de la JLF Fernando España no dudó en señalar que el sistema está «anticuado» y que hay que buscar nuevas fórmulas. Algunos de los ponentes como Toni Lluís Martínez, expresidente de falla y exsecretario de la JLF, o Mª Carmen Ruiz, fallera mayor de 1985, abogaron por un sistema mixto en el que además de las fallas también participe un jurado externo. Esta propuesta se llegó a debatir en el último congreso fallero y fue desestimada, recordó Carmen Martí, exdirectiva de la JLF de Alzira.

Discursos

Con todo, la fallera mayor de 2023, Elena Cebrián, presente entre el público, comentó que el sistema actual no le desagrada, si bien planteó que se podría revisar para que los electores conozcan mejor a las candidatas y el discurso en público no resulte tan decisivo. «Un discurso no te representa», señaló, mientras recordaba que las aspirantes tienen que intervenir primero en la toma de contacto y después en el Gran Teatro y que sería mejor conocerlas a través de la interacción con otras personas.

El temor que provoca esa «excesiva exposición» fue una de las causas que suscitó un mayor consenso durante la tertulia. María José Aledón, que también ha ejercido como fallera mayor y como integrante de la JLF, planteó la posibilidad de que se opte porque las falleras mayores lean sus parlamentos «y no se convierta en un concurso de memorización», a lo que Ruiz apostilló que en su época era así. En el debate también se apuntó a una progresiva pérdida de la «esencia fallera» que provoca que no se valore el cargo. Boluda, por su parte, defendió frente a aquellos que cuestionan el protocolo que es necesario para prestigiar el cargo de fallera mayor y recordó que en València es incluso más riguroso y no representa ningún problema.

La opción de una candidata por sector que no llegó a cuajar

La tertulia sirvió para recordar que la división de las fallas de Alzira en siete sectores que se aprobó bajo el mandato de Agustín Martí tenía como objetivo último que cada uno de ellos presentara una candidata, de forma que la JLF siempre tendría las aspirantes justas y no tendría que descartar a ninguna, aunque los sectores nunca han realizado esta función. «No cuajó porque las fallas eran reacias», recordó Toní Lluís Martínez en respuesta a la intervención de Txema Pérez. La moderadora, Mª Carmen Cano, recordó que las fallas ya tienen en ocasiones muchos problemas para encontrar fallera mayor propia.