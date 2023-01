La Murta, Fundación sí, Fundación no

Recientemente hemos escuchado en Alzira Radio un debate acerca de La Murta que trataba de arrojar luz sobre cuál sería la mejor manera de proteger esa parte del patrimonio municipal

reconocido por todos los alzireños como una de las señas de identidad de la ciudad (https://alziraradio.com/tenim-la-paraula/, emitido el 10/enero/2023). En el programa escuchamos una enconada disputa entre el presidente de la asociación Amics de la Murta y el presidente del Consell Assessor del Paratge Natural de la Murta i de la Casella del Ayuntamiento de

Alzira, acerca de si es necesario, o no, que la Murta tenga un Plan de Ordenación del Uso Público (PUP). Aprovechamos para subrayar que el PUP no es más que un plan de Ordenación, y no hay que olvidar que la Murta forma parte de un Paraje Natural Municipal (PNM) integrado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

El PNM fue incorporado hace ya casi 20 años a la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana (año 2004) y tanto la normativa de aplicación de 2011 como la de 2016

convienen en la necesidad de redactar un Plan de Ordenación del Uso Público de ese espacio natural. Lo primero que llama la atención es que antes de las elecciones municipales de mayo de 2019 dicho Plan estaba ya redactado, sin embargo, estamos a punto de acabar la legislatura y el PUP sigue sin estar aprobado. Así que, para poder opinar con conocimiento de causa, nos pusimos manos a la obra y nos leímos las más de 200 páginas del PUP y algunas de las noticias que se han venido publicando al respecto. Tenemos que decir que los autores del PUP hicieron en su día un trabajo minucioso y riguroso que permitirá ordenar de manera racional el uso de dicho enclave poniendo en valor y protegiendo todos los elementos patrimoniales del valle de la Murta: el patrimonio medioambiental, el etnológico y el arquitectónico. De nuevo enfatizamos que tan solo se trata de un plan para ordenar el uso, y sus determinaciones se establecen utilizando una metodología racional basada en evidencias y elementos objetivos.

Durante los casi 90 minutos de debate, el presidente de la asociación Amics de la Murta reiteró dos ideas que apoyaba constantemente en su interpretación de la voluntad de los que él llamaba la sociedad civil:

1. A su juicio, y supuestamente al de la asociación a la que representa, no es necesario ordenar las actividades que se desarrollen en la Murta.

2. Es necesario crear una Fundación que, con carácter ejecutivo, realice la gestión de esa parte del PNM, ergo ... hará falta ordenar el quién, el cómo, el cuándo, el de qué modo, ... se utiliza la

Murta y eso lo tiene que hacer, indefectiblemente según él, una Fundación. No hay posible gestión alternativa.

También quedó claro, de las palabras del presidente de la asociación, quién pensaba que debía presidir esa Fundación: la Alcaldesa o el Alcalde de Alzira. Nada dijo de cómo se constituiría el

patronato de la Fundación, ni cómo se financiaría, ni a qué escrutinio público se sometería.

Tampoco aclaró cómo, una entidad ajena a los poderes públicos, podría gestionar de manera ejecutiva (recalcó reiteradamente lo de ejecutiva) el bien patrimonial de titularidad pública que

tendría encomendado proteger.

Sin embargo, todos esos aspectos, y muchos más, están perfectamente detallados en el PUP: estudio de los usos compatibles con el PNM; evaluación de su impacto medioambiental y de la

afección del patrimonio arquitectónico; estrategias de implementación a 2, 5 y 10 años; procedimientos de evaluación del funcionamiento del PUP y de revisión de sus determinaciones;

régimen sancionador de usos indebidos y de usos abusivos; mecanismos de generación y gestión de recursos financieros, humanos y materiales; y un largo etc. Todo ello bajo el paraguas de una Ordenanza Municipal que regularía el uso de un bien común por parte del poder público competente que es, además, titular de ese bien patrimonial. En definitiva, no se trata de prohibir

que la gente entre en la Murta, en absoluto, sino de escalonar las visitas cuando se supere un umbral (330 personas cada dos horas y media) que en los registros de visitantes de 2010 a 2017

nunca ha sido superado. Se trata de dar garantías de todo tipo para proteger lo que es de todos los alzireños de hoy y de todos los alzireños de mañana, y se trata de hacerlo de manera participativa, contando con las aportaciones del Consell Assessor y, como no, también con las aportaciones de la asociación Amics de la Murta, o cualquier otra agrupación que tenga la finalidad de contribuir a proteger y poner en valor el enclave de la Murta.

Desde nuestro punto de vista, es fundamental garantizar que la presión antrópica, la que ejercemos los visitantes, no va a generar, en ningún momento del año, deterioro medioambiental del paraje en su sentido más amplio. Esta perspectiva no es muy diferente de la que llevó hasta la Murta a los eremitas que en su día poblaron el valle (tan solo unas pocas personas) o de los monjes que, posteriormente, construyeron el monasterio (también unas pocas personas). Todos ellos buscaban un remanso de paz dentro de un entorno natural privilegiado que trataron de alterar mínimamente.

Creo que eso mismo lo buscamos muchos de nosotros ahora: disfrutar con tranquilidad de los entornos naturales, sin que nuestra presencia los altere lo más mínimo y sin dejar huellas de

nuestro paso. También, desde nuestro punto de vista, creemos que el Plan de Ordenación del Uso Público de la Murta debería aprobarse cuanto antes, a ser posible antes de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Y luego, que se encargue de gestionar su cumplimiento una Fundación en la que delegue el Ayuntamiento o que se encargue de gestionarlo el propio Ayuntamiento, a través de las concejalías competentes, es francamente irrelevante. Lo más importante y perentorio es proteger la Murta (eso es lo que hace el PUP) al mismo tiempo que permitir que los ciudadanos podamos disfrutarla sin menoscabar ninguno de sus valores patrimoniales (eso también lo hace el PUP).