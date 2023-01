El Càrcer femenino se reencuentra con el triunfo en la liga Valenta

La vuelta a casa tras dos partidos lejos del José Sirera trajo consigo el primer triunfo del Càrcer en la Liga Valenta desde la vuelta del parón navideño. El conjunto de Ángel Cabelló venció 3-2 al Mislata B para seguir en la sexta posición, con tres puntos de ventaja sobre el Villarreal C y cuatro con el Valencia C, su próximo rival al que también recibirá en casa. No hubo tiempo para cerrar los ojos en un inicio movido con gran juego por las bandas bien aprovechado por Gisela Espejo que rompió la igualada inicial. En una jugada polémica en la que el Càrcer reclamó falta sobre Berta Navarro empató el Mislata B al que poco le duró la alegría gracias a una jugada que finalizó Paula Piñero para lograr el segundo antes del descanso. El filial volvió a creer en sus posibilidades de puntuar volviendo a establecer las tablas nada más volver de vestuarios, sin embargo, una gran volea de Piñero, hiperactiva todo el partido, terminó dejando todos los puntos en el feudo de las de la Vall.

En Primera, el Castellonense sumó una victoria clave -2-1 frente al Valencia D- y muy trabajada que le permite volver a la segunda posición. Las jugadoras de Sergio Mesa se multiplicaron en para frenar a un conjunto valencianista que se topó en el inicio con el buen hacer de Sandra Colomer en portería y una presión intensa que cerca de la media hora propició que Rocío Saúco adelantara a las suyas con un gran golpeo desde el costado derecho. Las blanquinegras siguieron bien plantadas y con vigilancias sobre unas rivales que volvieron de vestuarios con ganas de engancharse al encuentro. Clara Giménez lo evitó ampliando la renta con un remate de primeras desde el interior del área. El Valencia redujo diferencias pero no le fue suficiente para tumbar a un Castellonense que defendió con firmeza la victoria hasta conseguirla. El Càrcer B volvió a vencer –por 2-1 al Aldaia B- en su carrera por escapar de la zona más baja. El filial de la Vall ha sumado seis puntos en una semana y ya son cinco de ventaja los que tiene sobre los puestos de descenso. En un partido competido, fue el filial ribereño el primero en avanzarse en el marcador. Isi Madella ejecutó un saque de banda que peinó Aroa Benavent antes de que Carmen Gómez pusiese el balón lejos del dominio de la meta rival. El Aldaia B fue creciendo con el paso de los minutos y se encontró a una acertada Berta Navarro que nada pudo hacer en un lanzamiento lejano y duro que supuso el empate. María Merenciano probó, sin suerte, con varios lanzamientos a balón parado. El trabajo del filial tuvo su recompensa en el minuto 73 cuando Milita Dib recuperó un balón que lanzó hacia Laia Navarro. La extremo se quitó de encima a su defensora y se la dejó a Aroa Benavent que con un chut raso hizo el segundo y el marcador no se movió más. El Sollana acumuló otra derrota, esta vez 3-0 en Massanassa, y continúa en el fondo de la tabla. En Segunda, el Alberic tumbó al Picassent endosándole un 0-5. Los tantos de Yaiza Bastida (3), Oihane Cabrera y Sara Oliver sirvieron para alargar la racha hasta los tres triunfos consecutivos del equipo de Kike Vello. El Benifaió no tuvo opciones y salió goleado por el Muro (1-5). María Gallart hizo el tanto del honor del conjunto ‘rallaet’ que siempre fue por detrás en el marcador y le costó generar peligro. El Algemesí descansó.