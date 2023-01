L'alcaldessa d'Algemesí, Marta Trenzano, va entregar el divendres 20 de gener el reconeixement més important de la ciutat d’Algemesí, el Guardó d'Honor, a la Muixeranga d'Algemesí a títol col·lectiu. L’acte es va celebrar al Teatre Municipal en el dia de Sant Sebastià de Vila, en el qual cada any es commemora el naixement d'Algemesí com a poble independent.

Un reconeixement atorgat per les entitats locals i ratificat pel plenari municipal per la seua dedicació i la trajectòria al llarg de 50 anys fins a convertir-se en un símbol referent d’Algemesí, de la nostra cultura i la nostra idiosincràsia arreu del món. A l’acte va participar tota la corporació municipal, així com els quatre mestres que han guiat a la colla al llarg dels 50 anys, des del 1973, quan va estar a punt de desaparéixer: Tomás Pla, Juan Beltrán, José Donat i Marcos Castell, actual mestre, qui va fer un repàs de la seua trajectòria acompanyat amb unes emotives paraules d’agraïment.

L’alcaldessa, per la seua banda, va tancar l’acte donant l’enhorabona a tots els muixeranguers i muixerangueres per haver fet possible que la Muixeranga no desapareguera i per continuar sent dipositaris d’un patrimoni i d’una tradició ancestral compartida per tots els algemesinencs i algemesinenques que traspassa fronteres.

A més, precedint l’acte al teatre, va tindre lloc la processó cívica des de l’Ajuntament fins al final del Parc Salvador Castell, on es troben els bustos de les dues figures precursores de la independència d’Algemesí: Domènec Gamieta i Bernat Guinovart. Els quatre mestres van ser els encarregats de depositar com a ofrena dues corones de llorer als bustos i, per concloure, la Muixeranga d’Algemesí va realitzar el ‘Ball dels gegantets’, ambdues accions acompanyades per l’Escola de Tabal i Dolçaina i la Societat Musical d’Algemesí.