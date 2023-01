CILIM, Associació Cultural d’Antella complix hui vint anys (23-01-2023). Al llarg d’estos dos decennis esta entitat s’ha distingit per organitzar actes culturals i d’oci, com conferències de temàtica variada, representacions teatrals, presentació de llibres, recitals musicals i poètics, excursions a diferents llocs de la Comunitat Valenciana. Amb eixes activitats Cilim intenta contribuir a dinamitzar la vida cultural antellana. Actualment té 115 socis, amb diferents graus de participació.

Una de les activitats més important d’esta associació és l’edició anual de la revista La Lloca, des de 2005. Cada número d’esta publicació s’ha dedicat a un tema principal diferent, a més d’altres de més o menys actualitat. Estes temàtiques principals de cada número han variat, des de «La II República a Antella», a «Dones d’Antella», passant per la cultura de l’aigua, amb els títols «Conreus i reg als camps d’Antella», «Antella, noms, aigua i gent» i «El riu Xúquer i la qüestió de l’aigua». Altres temes principals han sigut «300 anys de la batalla d’Almansa», «L’expulsió dels moriscos», «Medi ambient a Antella», «La Constitució de Cadis de 1812»”, «L’esport a Antella», especialment piragüisme, representat per la Penya Piragüista Antella, pilota valenciana i futbol, i altres temes. També s’han exposat en les seues pàgines estudis sobre els poblats antics, la guerra de Successió, patrimoni arqueològic, els bancs i les guerres, el conreu de la taronja; biografies o notes biogràfiques de personatges d’este poble, o relacionats amb ell.

En actes organitzats per Cilim o publicats per la seua revista han intervingut o participat personatges com ara l’autor teatral Manuel Molins, el poeta i secretari del Consell Valencià de Cultura, Jesús Huguet, l’escriptor Josep Lozano, l’autor teatral Toni Benavent, Roger Pons, president de Xúquer Viu, Josep Lluís Doménech, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, finat des de fa alguns anys, l’escriptor Pau Viciano, el periodiste i escriptor Carles Senso, els músics i professors musicals, Emilio Mateu, Salvador Vidal, Francisco Martínez Alberola, Araceli Ortiz, l’escriptora Mònica Richart, el mestre i activiste mediambiental Benjamí Cerdà i molts altres. L’escriptor i investigador de la història local, Joan F. Herrero, autèntic alma mater de Cilim és participant especial en les 20 revistes i va ser homenatjat per l’associació en 2018. Són habituals d’esta publicació el president de Cilim i poeta Isaïes Minetto, el secretari i escriptor Joan Josep Conejero, l’historiador, vicepresident i fundador d’esta associació Alejandro Conejero, el professor i poeta Josep Micó, l’historiador Valerià Benetó, el poeta Abel Dávila, el pacifiste David Montesinos, Eduard Part, Leo Giménez, l’escriptora Magda Añón, Francisca Alberola Giménez i altres.

En La Lloca, número 20, publicada fa poques setmanes, es fa un repàs de les principal activitats de Cilim en els seus 20 anys d’existència, com les mencionades i, especialment, l’organització de la Festa Estellés, dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés. El nom de l’associació Cilim es deu a un líder sarraí natural i resident en el senyoriu d’Antella, que va liderar una revolta el 7 d’agost 1359 contra el rei Pere II de València i els nobles cristians per l’opressió que sofrien els sarraïns. Va ser executat pels cristians. L’associació Cilim ha publicat un relat històric del personatge Cilim i la seua època, escrit per Joan F. Herrero i Piqueres.