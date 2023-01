La trayectoria ascendente de la UE l'Alcúdia le aúpa a la segunda plaza

La UE l’Alcúdia ha dado un golpe sobre la mesa y ha logrado lo que parecía casi un imposible en octubre: alcanzar el segundo puesto del grupo 2 de Preferente. En las últimas diez jornadas, ha ganado ocho partidos y empatado uno. El sábado venció rotundamente por 3-1 al San Antonio de Benagéber. Borja marcó el 3-0 en el 52 después de que él mismo anotase en el primer minuto y Torondell en el 27. Las derrotas de Paiporta y Manises les permite superarlos de una tacada, igualando con los paiportinos y dos puntos por encima de los maniseros. El Alginet ganó 3-2 el derbi contra el Algemesí. Este se adelantó con el gol de Ospina a los siete minutos. Beta empató al filo del descanso y Andreu y Raúl Sierra culminaron la remontada. De la Cal redujo distancias en el añadido. Los 'rotgets' son decimoterceros y los 'blavets', decimoséptimos.

En el grupo 3, el Castellonense sigue a la zaga de los tres equipos de play-off. El domingo rompió la racha de seis victorias consecutivas del Tavernes del 'senyerut' Edu Revert que le amenazaba su cuarta plaza. Aleja marcó en el 82 el 1-0 definitivo. El Sueca se consolida en la zona Lliga Comunitat al ganar 1-3 en Benigànim y ya sacar siete puntos al primer equipo que no la jugaría el año que viene, el Carcaixent. Álex Carbonell por dos veces y Jero remontaron el gol del ex de l’Alcúdia Ionut. Los 'carcaixentins' perdieron 1-2 contra el líder, Ontinyent, en un partido condicionado por la pronta expulsión del portero Javi Doménech al cometer penalti. Su sustituto, Pablo Cuenca lo detuvo. Vicente Andrés puso por delante a los del Quatre Camins pero Pablo y Juli -con 41 años- remontaron con dos golazos en la recta final. El Carcaixent está a un punto de la zona Lliga Comunitat. El Promeses Sueca ha vuelto a tener opciones de jugar el año que viene en la principal liga regional. Tras cuatro jornadas sin ganar, venció 2-1 a la Font. Carles y Grau marcaron para los del Balonet. El Cullera empató con tanto de Cerveró en Ontinyent, contra el SB.

L’Alcúdia abrirá la jornada en el inusual horario de sábado a las 15 h. en Mislata. A las 4 el Alberic jugará en la Font d’en Carròs. Media hora después se enfrentarán el Cullera y Promeses Sueca en el Aèria y nueve kilómetros más al norte se disputará el clásico Sueca-Carcaixent. El Algemesí recibirá al San Marcelino a las 17’15 h. El partido de la jornada se jugará el domingo a las 5 en el Clariano entre Ontinyent y Castellonense. Antes, a las 12, El Alginet visitará al líder, Utiel.

La Nostra Copa

La Federación Valenciana ha sorteado el cuadro final de la Nostra Copa desde octavos de final. Pese a que ya no impera la proximidad geográfica, los tres equipos ribereños han tenido suerte en este aspecto. El Cullera jugará en l’Olleria y en caso de superar la eliminatoria, volvería a jugar como visitante contra el ganador del Burriana-Soneja. En la otra parte del cuadro, se enfrentarán Sueca y Castellonense en l’Infantil. El que gane recibirá al San Fulgencio o el Utiel.