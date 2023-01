El Prat acaba con la racha de la UD Alzira

La AE Prat consiguió ser el primer equipo en derrotar a la UD Alzira de la era Marc Garcia y con los tres puntos, salir de la zona play-out. Pese a la derrota, el Alzira se mantiene en zona de permanencia aunque ve alejarse a sus rivales que pueden jugar Copa del Rey y Copa Federación a cuatro puntos.

Marc devolvió la titularidad en la portería a Adrián y a Soler en el lateral derecho, junto a los habituales Kaiser, Solbes y Cortijo, con Serra, Lado, Marenyà y Revert, que debutó como titular y por delante Pitu y Joel.

El partido se puso de cara para los valencianos con el gol de Pitu a los trece minutos. Sin embargo, el buen juego mostrado por los azulgranas se diluyó y el Prat empezó a tomar el mando y acechar la portería de Adrián. En el 24 los locales reclamaron un penalti y al filo de la media hora Elhajdi logró el empate. “Le habíamos hecho un seguimiento específico y lo marcamos con Kaiser y Soler pero nos superó”.

El portero alzirista pasó a ser el protagonista del encuentro y evitó una goleada. En el 32 sacó un mano a mano, diez después despejó un centro raso de Bandé y poco después tocó un balón servido desde la esquina que Kaiser sacó cerca de la línea y se despejó el remate de Padilla.

Debut juvenil

La segunda parte empezó con el cambio de Soler por Abraham. Adrián volvió a erigirse en el salvador de su equipo al sacar un primer remate a los cinco minutos, otro mano a mano en el diez y una internada de Elhajdi en el 12. El Alzira llegaba poco. Solo el recién incorporado Sergio González hizo un disparo alto. Tanto fue el cántaro a la fuente azulgrana que al final obtuvo el premio con el gol de la victoria de Pau Savall. Los alzireños clamaron al cielo cuando el colegiado navarro no dio penalti en el choque de Craviotto sobre Sergio González. El trencilla lo consideró un choque residual, es decir, el alzirista ya no llegaba al balón y por la inercia, Craviotto lo tumbó por lo que no lo consideraba pena máxima. A diez para el final debutó el juvenil alzirista Luengo y Bono inició su tercera etapa en el primer equipo alzirista. “El juvenil tuvo buenos minutos e incluso pudo volver con un gol”, añadió Garcia. A falta de cinco minutos se reclamó tarjeta a Pau Rosales que pensaban sería la expulsión. Kaiser pasó a jugar de delantero centro y a punto de finalizar el tiempo añadido, Craviotto resolvió un mano a mano aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego. “Aparte de las decisiones arbitrales, ellos estuvieron mejor, muy acostumbrados a este campo”, comentó el técnico alzirista.

El Alzira recibirá el domingo a las 17 h. al Espanyol B para el que Marc Garcia recuperará a Joaquín tras cumplir los dos partidos de sanción y habrá que ver si Soler se recupera.