El triatleta profesional Erik Merino (Anitín) y Sandra Pla (La Rabosa Alejandro Sanz) se hicieron con el triunfo de la 24ª edición de la Mitja Marató Ciutat d’Alzira. El corredor catalán hizo un tiempo de 1h 9’ 47” y cumplió su objetivo de ganar la prueba en la que quedó segundo hace una década. La algemesinense recorrió los 21 km en 1h 33’18”.

La carrera masculina estuvo marcada por unos primeros kilómetros en los que Merino compartió ruta con AbdelMajid Elhissouf del que se despegó en el 7. El magrebí aguantó en carrera unos quilómetros más pero tuvo que retirarse por el proceso vírico que le ha afectado toda la semana. Juan Gimeno lo sobrepasó en la subida a la Murta y siguió a distancia al ganador, del que llegó a diez segundos. Miquel Bas, del Ricky Sporteam, arribó tercero cinco segundos más tarde. Cuarto fue Daniel Martínez, también del Ricky y quinto, el prestigioso veterano Luis Félix Martínez, que aceptó la invitación realizada por el club para correr a sus 54 años. “Estoy muy agradecido al club por haberme dado el dorsal número 1 y si no pasa nada, aquí estaré en la 25ª edición”.

La categoría local estuvo encabezada por Víctor Bueno (1h13’44), Jorge Trescolí (1h15’01”) -ambos del Ricky y sexto y séptimo de la general- y el independiente Ricardo Rodríguez, así como Virginia Carreras, Raquel Dolz y Àngels Martínez. El podio femenino general estuvo copado por la Rabosa Alejandro Sanz. Nadia Vila y Sara Cea completaron el cajón. Los mejores veteranos A fueron Juan Gimeno, David Martínez y Víctor Bueno y Sandra Pla, Virginia Carreras y Pilar Reig. En Veteranos B, Luis Félix Martínez fue el más rápido, segundo quedó Víctor Fernández y Mariano Trescolí, de l’Alcúdia, tercero. De las féminas de esta categoría, las raboseras Àngels Martínez e Inma Bernabeu y la carcaixentina Silvia García. Entre los Veteranos C destacaron el independiente Enrique Martínez, Manuel Pallás de la Rabosa y Domingo Machi del CA Benimodo; Rosa Bernabeu, Mayte Calatayud y Montse Esparza. Entre los mayores de 60 años los mejores fueron Juan Bautista Aparici -109 en la general entre 600 participantes-, Javier Mancebo y Adolfo Ruiz, así como las féminas Louisa Ambler, Ángeles Boj (de l’Alcúdia) y Laura Ferragud. Óscar Martínez y Arturo Saavedra de la Rabosa fueron los juniors más rápidos seguidos de Álex Castelló.

Carrera minimalista

Uno de los corredores que causó impacto en su llegada a meta fue el del Caixa Rural d’Algemesí Ángel Abella. Conocido por ser corredor minimalista (corre con solo una plantilla atada al pie), en esta ocasión recorrió descalzo los 21 km. “Asfaltaron un último trozo que quedaba con grava y me animé”. Cuando corría de manera tradicional, el algemesinense era propenso a lesiones y decidió cambiar a la carrera minimalista. “Después de adaptar la pisada y superar las lógicas molestias, ya no he vuelto a lesionarme”. Abella llegó en la posición 21ª, quinto en su categoría de 45 a 54 años.