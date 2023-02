El filial del Valencia acaba con el buen rendimiento como local del Càrcer femenino

Al Càrcer se le acabó el idilio de buenos resultados que le ha unido al José Sirera durante un gran tramo de temporada y con el que ha ido paliando el bajo rendimiento como visitante en la Liga Valenta. El Valencia C hundió al equipo de Ángel Cabello a base de goles hasta el 1-6 que reflejó el marcador. Pese a todo –varias bajas y un banco que ocupaban dos jugadoras- no arrancaron mal las ribereñas que cerca estuvieron de adelantarse con un disparo de Carla Just desviado con apuros por la portera visitante. La defensa taponó la respuesta del Valencia que pasados los minutos transformó dos goles prácticamente calcados: internada por la derecha, centro y remate en el área sin oposición. Daniela, Wanda y Yuliana probaron desde lejos sin acierto entre palos. Tras el descanso, el filial che encontró agujeros tanto por dentro como por fuera y fue sumando goles gracias al desorden de las ribereñas bajo una disposición táctica que se corrigió demasiado tarde. Wanda hizo el gol del honor con un remate de primeras tras el saque de una falta.

El Càrcer femenino se reencuentra con el triunfo en la liga Valenta En Primera, el Castellonense volvió al liderato con una goleada. El conjunto de Sergio Mesa dominó el balón y asestó un 0-5 al Ontinyent que apenas inquietó el marco de Meritxell Martínez, salvo acciones a balón parado bien resueltas por una firme defensa. Pasada la media hora, Paula Fons y Rocío Saúco pusieron los primeros goles en el camino hacia el triunfo. En el segundo tiempo la delantera de Sant Joanet sumó otros dos al marcador que cerró Inés Conejero en los instantes finales. El Càrcer B sucumbió frente a La Unión de Manises por 1-5. La buena dinámica de resultados del filial se vio truncada por un conjunto que pelea por las plazas de arriba y que deja ahora la distancia con el descenso a tan solo 2 puntos. María Merenciano recortó el marcador antes del descanso con un tanto de falta y, pese a contar con ocasiones, fue el equipo visitante el que tuvo el acierto y puso los goles. El Sollana, último de la tabla, no pudo puntuar en lo que era otra final por evitar la pérdida de categoría. Las blanquiazules no sacaron ningún punto en una visita a Xirivella –el otro conjunto que ocupa el descenso- que se saldó con un 2-0 que deja a las ribereñas en una situación difícil con ocho puntos de desventaja sobre los puestos de salvación. En Segunda, el Alberic, que sigue tercero, no pudo con el líder. El Albaidense se impuso por 3-1 al conjunto de Kike Vello que no fue inferior, sin embargo, dos penas máximas condicionaron el marcador. Yaiza Bastida llegó a empatar antes del descanso. El Algemesí volvió tras un parón y venció (1-2) al Catarroja. Alba Hernández avanzó a las rojillas antes del empate local cerca de la media hora. En el minuto 52 Inés Valles firmó una jugada personal que terminó en el gol del triunfo. El Benifaió se resarció de la última derrota y sumó tres puntos contra el Picanya. El conjunto ‘rallaet’ completó un buen primer tiempo en el que anotaron Andrea Rotglá, Carla Pérez y Judit Martínez. Las visitantes apretaron el marcador con dos tantos y Rotglá en el tramo final aseguró la victoria por 4-2.