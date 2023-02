Los vecinos de la calle Gandia de Llombai, que han iniciado una protesta por las molestias que genera el intenso tráfico que soporta esta vía urbana, están dispuestos a pagar de su bolsillo las señales para reclaman para aliviar esta situación si el ayuntamiento no dispone de fondos para ello, según recoge la instancia firmada por la mayoría de residentes y dirigida al alcalde reclamando soluciones inmediatas a un problema que se arrastra desde hace tiempo y que, relatan, se ha agravado en los últimos meses. El ofrecimiento obedece a que el gobierno municipal se escuda en que está pendiente de una subvención para implementar alguna de las propuestas.

"La calle Gandia no es una autovía"

Los vecinos, que como ayer adelantó Levante-EMV han expresado su malestar colgando pancartas en los balcones con el lema “El C/ Gandia no és una autovia”, reclaman en su instancia la instalación de señales para prohibir el paso de vehículos pesados, principal fuente de las molestias, así como mayor presencia policial para controlar la velocidad de los vehículos y el respeto al resto de señales de tráfico. Fuentes del colectivo explican que durante las conversaciones mantenidas por el ayuntamiento, relatan dos encuentros en mayo y diciembre para explicar esta problemática, también se barajó la instalación de señales informativas sobre los diferentes accesos a Llombai para evitar que todo el tráfico que procede de València por el Almaguer opte por la calle Gandia al ser la primera que encuentra a su paso, si bien esta demanda no figura en la instancia remitida al consistorio, que pide señales para evitar el paso de vehículos pesados por la calle.

Los residentes denuncian que esta vía urbana de dos sentidos se ha convertido en una especie de ronda exterior o travesía de Llombai y que el continuo paso de vehículos pesados genera situaciones de riesgo, especialmente cuando se cruzan dos de ellos, ya que la falta de espacio les obliga a realizar maniobras en las que invaden las aceras e incluso han llegado a impactar con algún balcón y causado daños en otros turismos aparcados.

Los vecinos denuncian las molestias por ruidos y humos que soportan principalmente “las personas más vulnerables, que son las que pasan la mayor parte del tiempo en casa”, así como el hecho de que muchos vehículos superan los 30 km/h de velocidad que rige en el casco urbano o no respetan otras señales. Los vecinos también piden información sobre la reanudación de la actividad en las antiguas instalaciones de Apesa, a la que atribuyen buena parte del tráfico pesado que soporta su calle.