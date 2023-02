La alzireña Diana Vilches disputará el Mundial de Press de Banca el próximo 8 de abril en l’Alfàs del Pi y llegará en un estado de ánimo óptimo. Tras el subcampeonato de España del pasado mes de junio -que disputó lesionada por una caída cuando patinaba- y la Copa de España ganada en su tierra de nacimiento, Granada, en noviembre, ha ganado el primer campeonato de Levante de press de banca raw. La competición celebrada en Chiva reunía a levantadoras de la Comunitat Valenciana, Murcia y las Islas Baleares.

Vilches mejoró la marca de la Copa de España alzando 62’5 kg que le dieron el oro de su categoría (-84 kg) y la segunda posición absoluta (entre todas las categorías de peso y edad). Además, el club al que pertenece la alzireña, el Fuerza Isabel Atlas de Chiva, logró el primer puesto por equipos en buena parte gracias a la puntuación de la ribereña.

El press de banca consiste en levantar peso recostado en horizontal. Vilches llegó al press de banca por sus ganas de practicar deporte durante la pandemia. “El entrenador de halterofilia Toni Gordó tenía que homologar el título de press. Yo tenía una banca olvidada en una caseta y me propuso poner en práctica los conocimientos que él tenía con el entrenamiento a distancia”. Diana practicaba antes el senderismo y la natación “pero no estaba en ningún club”. Al ser federaciones diferentes, no podía competir por el club de halterofilia Alzira y “aunque estuvimos contemplando hacerlo por un club de Barcelona, vimos que había un club en Chiva”.

La alzireña compite en la modalidad de raw en la que se levanta el peso sin “ayuda” de una camisa de fuerza “que permite levantar más peso. Yo prefiero levantar lo que mis brazos puedan”. Habitualmente entrena en casa o en el club de halterofilia a las órdenes de Gordó y Jesús Ballesteros. Ya en 2021 se proclamó campeona autonómica y de España en su categoría y 3ª de la general.

En el Mundial de l’Alfàs del Pi practicará una modalidad diferente del press de banca, la resistencia. “Normalmente hago fuerza, tratando de levantar los máximos kilos posibles. En el Mundial, cuando baje la barra tendré que hacer las máximas repeticiones posibles”.