El PSPV alzireño aspira a rescatar los 2.000 votos que perdía la lista municipal

El PSPV de Alzira aspira a recuperar los cerca de dos mil votos que separaron a la candidatura municipal de la europea en 2019. Ese es el objetivo que se ha metido entre ceja y ceja la secretaria general y candidata a la alcaldía, Gemma Alós, de cara a los comicios que se celebrarán dentro de cuatro meses. Aunque reconoce que no será nada sencillo.

Si algo tiene a su favor ahora mismo es el contexto político de la ciudad, con las principales formaciones o con rencillas o indecisas con respecto a cómo configurar sus listas. «Mientras el resto de partidos están ahora discutiendo y debatiendo, nosotros podemos dedicar nuestro tiempo a recabar propuestas de los distintos barrios y asociaciones de Alzira», expone Alós, cuyo renovado equipo directivo trabaja para engarzar una candidatura atractiva. Y sin rencores tras las disputas internas: «Como desde el principio, dejamos la puerta abierta a cualquier persona de lo que se consideraban los dos bandos para formar parte de la lista. Pero lo que tenemos muy claro es que queremos huir del modelo seguido hasta ahora, queremos a gente, de todas las edades y entre afiliados e independientes, que sea representativa de distintos ámbitos: educación, cultura, economía…», asegura la secretaria general de los socialistas alzireños.

Su formación tocó fondo en las últimas elecciones municipales, en las que solo obtuvo tres concejales. Dos décadas de pérdida constante de apoyos evidenciaban la necesidad de dar un giro brusco a los mecanismos de trabajo internos. «El partido ha estado mucho tiempo encerrado, sin tocar la calle. Y eso se notaba. No parece razonable que haya una diferencia tan grande entre las elecciones europeas y las municipales, aquellos resultados ya nos indicaban que teníamos que hacer cambios. Y la renovación, si bien es cierto que pudo ser traumática por momentos, creo que nos beneficia. Somos optimistas, porque las últimas elecciones nos demostraron que hay dos mil personas que votaron a la marca pero no a la candidatura municipal y es gente que tenemos que recuperar. Posiblemente serían más si contamos a los que se quedan en casa porque están desencantados con la política, pero esas dos mil personas están ahí y son nuestro objetivo», argumenta la candidata del PSPV a la alcaldía.

La única mujer y la más joven

Alós no oculta su sorpresa por las opciones elegidas por las formaciones de la ciudad o que más suenan en estos momentos para liderar los carteles electorales: «Soy la candidata más joven y la única mujer de todos los que ya se conocen o se dan por hechos: José Luis Palacios en el PP, Alfons Domínguez en Compromís, Miguel Vidal de seguir en Ciudadanos, Ricardo Belda de hacerlo en Vox… Si no se confirma lo contrario, varios partidos de Alzira, en pleno 2023, piensan que su mejor opción es apostar por un hombre de entre 50 y 60 años. Es algo que me sorprende, aunque también es cierto que las mujeres todavía lo tenemos más complicado a la hora de conciliar», reconoce.

Con todo, se siente más que capacitada para alcanzar el objetivo del PSPV: «Queremos una renovación del modelo de ciudad. Alzira debe volver a ser un referente en la comarca a nivel económico, industrial, de trabajo, cultural, festivo, etc., algo que se perdió hace muchos años. Si me pongo en la piel de una chica de 17 años, a día de hoy tiene muy pocas alternativas de ocio. Alzira, un sábado por la noche está muerta. Comprar ropa es imposible. Antes todo el mundo venía a trabajar, a comprar, a los conciertos de Sant Bernat… Eso ya no pasa. Tenemos que ponernos las pilas para generar la industria que no tenemos y atraer nuevas empresas, a fin de cuentas es la base del empleo y la riqueza. Alzira debe recuperar una posición relevante dentro de la comarca y de la provincia», concluye Alós.