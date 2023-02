Alzira activa la alerta de atención a indigentes por el temporal de lluvia y frío

La tregua ha durado poco. Las suaves temperaturas registradas el pasado fin de semana en la comarca fueron solo un breve interludio entre dos episodios de frío. Salvo que este segundo ha llegado acompañado de precipitaciones, que desde el mediodía riegan con distinta intensidad la Ribera. El Ayuntamiento de Alzira y los voluntarios de Cruz Roja se mantienen alerta para atender, en caso de necesidad, a las personas sin hogar.

En esta ocasión, sin embargo, no se ha activado el protocolo de emergencia. «Aunque que no se ponga en marcha no quiere decir que no estemos siempre en estado de alerta», ha explicado a Levante-EMV la concejala de Servicios Sociales, Marina Mir. El regreso del frío no dejará, al menos según las previsiones iniciales, temperaturas tan bajas como ocurriera el pasado mes, cuando fueron varias las jornadas en las que el termómetro registró valores por debajo de los cero grados.

«En aquella ocasión, activamos el protocolo de emergencia y lo tuvimos que alargar ya que en un principio pensábamos que sería por pocos días y, al final, las gélidas temperaturas se prolongaron durante una decena de días, aproximadamente», recordaba la edil. En aquella ocasión, el consistorio y Cruz Roja habilitaron el pabellón Pérez Puig, donde se instalaron varias camas y se preparon varios kits de emergencia, que incluían abrigo y productos de higiene básica.

De paso

Con todo, la iniciativa prestó ayuda a un número reducido de personas. «Los primeros días no llegó nadie, aunque con el paso del tiempo empezó a venir gente. Tuvimos, sobre todo, algunas personas que estaban en Alzira de paso, posiblemente temporeros, que se dirigían al sur del país. Prácticamente nadie repitió noche y apenas tuvimos un par de personas por noche, como mucho», aseguró Mir.

La propia concejala reconoció, igualmente, que cuando han sucedido episodios similares en el pasado, la respuesta ha sido más bien discreta: «Lo que nos pasó hace unas semanas es bastante habitual. Siempre que se ha activado el protocolo durante una ola de frío extremo, la afluencia ha sido similar, nunca hemos tenido muchas personas», admitió. Además, la Agencia Estatal de Meteorología excluyó a la Ribera de los avisos de clima extremo, salvo por la posibilidad de temporales marítimos, tanto en lo referente a las lluvias como al frío.

A pesar de que no existe ninguna alerta de emergencias y de que la demanda es escasa, la concejala aseguró que no implica, ni mucho menos, que se deje de ofrecer asistencia. «Cruz Roja y el ayuntamiento siempre estamos preparados, aunque no se activen protocolos extraordinarios. Si existe una necesidad, la satisfaremos, como hacemos siempre. Además, los voluntarios no solo atienden en refugios, ya que siempre tienen material que puede repartirse en la calle o cualquier persona que lo reclame», concluyó.