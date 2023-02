El compositor valenciano Marcos Ripoll estrenó el domingo con la Orquesta de la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera su Concierto para tuba y orquesta. Bajo la dirección del titular de la formación, Carlos Garcés, Ripoll fue también el encargado de interpretar esta composición que forma parte de su tercer disco "Endeavour" y cuya creación responde al deseo del autor de “contribuir a la ampliación del repertorio de música para tuba”.

El estreno tuvo lugar en el Auditorio Municipal Jardins del Mercat, en el marco del ciclo de Conciertos de Invierno, teniendo una gran acogida entre el público así como entre los músicos de la Orquesta y el propio director. De hecho se creó tal expectación que se agotaron las localidades para poder escuchar esta obra de gran dificultad de la que cabe destacar las virtudes líricas en los pasajes que permitía lucir el sonido del instrumento y también en las partes más virtuosas y rápidas.

Ésta es la primera gran obra de Marcos Ripoll, que hasta este momento había compuesto algunas piezas menores, por lo que este estreno supone un punto de inflexión en su trayectoria profesional, jalonada de éxitos como intérprete tanto como solista como junto a orquestas y bandas de música.

Admirador de los grandes conciertos para orquesta e instrumento solista de la época romántica así como de los compositores españoles de finales del siglo XIX, Marcos Ripoll confiesa que desde su época de estudiante ha echado de menos “no tener un concierto romántico para tuba ya que desafortunadamente por nuestra historia, desarrollo y evolución del instrumento (patentado en 1835) nunca hemos podido disfrutar de ese repertorio. Tuvo que ser a partir de mediados del siglo XX cuando los compositores empezaron a dedicar sus obras solistas a la tuba, siempre con un lenguaje y técnicas compositivas más contemporáneas, con el sello personal de cada autor. Ante este vacío de repertorio histórico tocamos obras adaptadas de otros instrumentos para estudiar, conocer e interpretar obras de estilos anteriores”.

Se trata, por tanto, de un concierto para tuba y orquesta como en el siglo XIX, con un sello popular aportado por el autor quien asegura que “es el concierto que me hubiera gustado tener en el repertorio original de la época”. Tras su estreno en Cullera, Marcos espera que la obra se difunda entre los intérpretes de este instrumento y pronto pueda escucharse de nuevo en escenarios de toda la geografía nacional e internacional. Por ello, junto a la editorial Musicvall, ha iniciado una campaña de promoción y difusión para acercar esta composición a sus colegas tubistas.

Orquestado con el viento madera a dos, con dos trompas y timbales, el concierto se estructura en tres movimientos. En el primero destaca un primer tema basado en una canción de cuna valenciana recogida en el libro Cancionero popular de la Valencia de los años 20 recopilado por Miguel Asins Arbó. En el segundo aparece una melodía compuesta sobre la letra del poema El arpa de Gustavo Adolfo Bécquer y en el Rondó del tercero y último movimiento se alternan los pasajes virtuosos con líricos, con una coda final para concluir el concierto con toda la fuerza rítmico-musical posible.

Debut como solista a los 17 años

Marcos Ripoll inicia sus estudios musicales a los 12 años en la SMI Santa Cecilia de Cullera. A la edad de 17 años debutó como solista con el concierto para tuba de R.V. Williams, con una gran acogida de por parte del público y la crítica. En su juventud conoce a Mel Culbertson, prestigioso tubista americano, con quien estudió y le unió una gran amistad.

Como solista cabe destacar el concierto realizado en el auditorio de Zaragoza (sala Mozart) interpretando el Concierto para tuba y orquesta de John Williams con la Orquestra Filharmònica de la Universitat de Valencia, así como los conciertos y recitales realizados en los auditorios Príncipe Felipe de Oviedo, CM Lluís Vives de Valencia, Fundación Marcelino Botín en Santander, Teatro Amaia de Irún, Caroli Kirka en Malmö (Suecia), Powell Recital Hall en Knoxville (USA), interpretando obras de Penderecki, Broughton, Kraft, Vaughan Williams, Strauss, Dumitru, Granados, Albéniz y López-Chávarri entre otros.

Titulado superior de tuba en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón y licenciado en la especialidad de tuba en las reales escuelas de música de Inglaterra, (The Associated Board of Royal Schools of Music). Durante el año académico 1998-1999, se trasladó al Conservatorio de Perpignan (Francia), estudiando con Mel Culbertson, donde fue galardonado con la Medalla de Plata.

Posee el Postgrado Maestro en Análisis e Interpretación Musical en la Universidad de Oviedo y el Postgrado impartido en la Lund University Musikhögskolan de Malmö (Suecia) en Tuba e interpretación musical. Ambos postgrados han sido distinguidos con las más altas calificaciones. En el disco de conmemoración del décimo aniversario de la Orquesta Filarmónica de la Universitat de Valencia incluye la interpretación en vivo del Concierto para tuba y orquesta de John Williams.