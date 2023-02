El mes de enero concluye con un déficit de lluvia de hasta el 99% en Alzira

Las lluvias de los últimos dos días han dejado en la Barraca d’Aigües Vives veinte veces más agua que todo enero, un mes que el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha definido como muy seco y que, en el caso de la Ribera, se cerró con déficits de precipitaciones de hasta el 99 %.

El observatorio ubicado en Alzira apenas registró un acumulado en todo el mes de 0,5 l/m2 cuando el promedio del período 1991-2020 es de 56,2 litros. No se trata de un caso aislado ya que las estaciones de Sumacàrcer y Polinyà de Xúquer presentan una anomalía pluviométrica del - 98 % con apenas 1,1 y 1,2 l/m2, respectivamente. En el caso de Sumacàrcer, el registro que se considera normal supera los 60 litros mientras que en Polinyà el promedio de referencia es de 53,2 l/m2.

El déficit fue del 97 % en Carcaixent, del 93 % en el valle de la Casella (Alzira), del 92 % en el observatorio de Turís y del 91 % en la localidad de Montserrat, donde se recogieron 4,8 litros cuando el volumen de lluvia esperado era de 51,6 l/m2. El observatorio de la Barraca había superado a primera hora de la tarde de ayer los 90 litros en menos de 48 horas, un período en el que el pluviómetro de la Casella computaba más de 83 litros. El análisis pluviométrico de febrero será diferente.

Los registros de lluvia deficitarios en la mayoría de observatorios de la Ribera superan la anomalía media del conjunto de la Comunitat Valenciana, que el informe de la delegación territorial de Aemet cifra en el - 87 % con una precipitación acumulada de apenas seis litros.

Por otra parte, Aemet destaca que enero fue un mes de grandes contrastes desde el punto de vista de la temperatura, con una primera mitad extremadamente cálida y una segunda parte muy fría -también con grandes contrastes entre el día y la noche- que han acabado por compensarse para dar lugar a la calificación del mes como térmicamente normal.

La mayor anomalía térmica en Carcaixent

En el caso de la Ribera, la anomalía más acusada se localizada en el observatorio de Carcaixent, donde los 10,6 º C de media representan una temperatura 0,9 º C por debajo de la que marca el promedio histórico, mientras que en el resto de los observatorios de la comarca la anomalía de temperatura fue muy homogénea, con pequeñas oscilaciones que varían de los + 0,3 º C detectados en el observatorio de Montserrat, con una media de 11,1º C, y la temperatura 0,4 º C por debajo de lo normal detectada en Sumacàrcer, con una media de 11,4 º C en el conjunto del mes. En Turís, como en el conjunto de la Comunitat Valenciana, la temperatura media del mes es igual a la que determina la climatología de referencia, en el caso del municipio ribereño, 9,8 º C.