El Ayuntamiento de Alzira estima que la reforma del pabellón Fontana Mogort se alargará, al menos, hasta principios del año que viene. Llegado el momento, y si no surge ningún nuevo imprevisto, la instalación deportiva habrá permanecido cerrada aproximadamente un lustro. El último inconveniente, que ha paralizado la obra, se debe a «una disfunción entre las previsiones económicas de pago y el tiempo de ejecución», según han confirmado a Levante-EMV fuentes municipales.

Por kafkiano que parezca, el proyecto ha encontrado un nuevo obstáculo administrativo. No es el primero. Una revisión técnica previa a la instalación de placas solares en la cubierta del pabellón detectó deficiencias en la estructura del techo. Estaba al borde del colapso. De hecho, el edificio se declaró en ruina. Atado de pies y manos económicamente el ayuntamiento, el 2020 parecía el año propicio para llevar a cabo la sustitución. Pero la pandemia obligó a priorizar otros gastos. Cuando el consistorio dio por finalizada la urgencia sanitaria, el proyecto se licitó y la obra se adjudicó, dos trámites más largos de los que pueda parecer a priori. La empresa constructora que venció el concurso público se puso manos a la obra hasta que se percató de un error en las mediciones que obligaba a comprar más hierro del previsto en el proyecto. Esto motivó una nueva licitación al encarecer el coste inicial por encima de lo fijado por ley.

Superado un nuevo retraso, las obras comenzaron el pasado verano, con una previsión de gasto repartida en dos años. En estos momentos, el departamento de intervención del ayuntamiento no autoriza el pago a la empresa al no cuadrar la previsión de gasto con el ritmo de ejecución de las obras. Sin liquidez, la constructora, como es lógico, no prosigue su trabajo. De ese modo, el proceso se atasca otra vez. Si todo va según lo previsto, cuando se retome la actividad, en dos o tres meses se habrá repuesto la cubierta. Quedará, sin embargo, una segunda fase (proceso administrativo mediante) para mejorar los accesos y los vestuarios. En el mejor de los escenarios, la infraestructura podría abrirse a principios del año que viene.