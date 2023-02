El Ayuntamiento de Carlet sigue sin usar un programa informático que costó 257.000 euros en 2021

El Partido Popular ha censurado que el programa informático para la gestión tributaria y recaudatoria del Ayuntamiento de Carlet que costó 257.000 euros a las arcas municipales en 2021 todavía no se haya utilizado desde entonces. La portavoz municipal de la formación conservadora, Laura Sáez, considera que esta situación resulta «incomprensible» dado que, cuando el grupo municipal del PP solicitó en las enmiendas al presupuesto de ese año que ese dinero se destinara al bono comercial, el equipo de gobierno local, formado por representantes de Compromís y del PSPV, calificó la inversión en el nuevo sistema digital de «urgente y muy prioritaria».

La coalición que gestiona el ayuntamiento atribuye el retraso en la puesta en marcha del programa informático a la compleja maquinaria burocrática. Cuando se compró “no había tesorero”, por lo que hubo que esperar a que se cubriera esa plaza con otro funcionario, dado que era ese departamento el que tenía que desarrollar la aplicación. La portavoz popular replica que lo más oportuno hubiera sido esperar a sustituir al trabajador municipal. "Había mucha prisa en comprar ese programa y se hizo”, apostilla.

Casi año y medio después, el programa "sigue en un cajón" reprocha el PP. Más grave todavía para la dirigente del PP es "el perjuicio económico para el pueblo, ya que encima estamos pagando por utilizar otro programa informático”. El equipo de gobierno ha anunciado que lo pondrá en marcha. Sáez lamenta que ese gasto desaprovechado "provoque vergüenza ajena” y sostiene que, por ello, el equipo de gobierno “se ha convertido en la comidilla de los ayuntamientos de la provincia”.

Bono comercial insuficiente e improvisado

En el mismo pleno del Ayuntamiento de Carlet en el que se abordó la polémica del programa informático, la portavoz popular aprovechó, dada su vinculación con el punto anterior, para manifestar su satisfacción por la puesto en marcha del bono comercial. No obstante, Sáez calificó de «insuficiente e improvisada la gestión que se había hecho». Sáez recordó que el PP propuso destinar a ese fin los 352.000 euros que se invirtieron en gran medida en el programa informático que sigue sin estrenarse y, finalmente, el equipo de gobierno solo ha dedicado 150.000 euros a incentivar las compras en las tiendas del municipio.

Además, critica que no se informara "con suficiente antelación" a los comercios y que muchos ciudadanos no se hayan enterado o lo hayan hecho tarde: "Tres mil tarjetas han sido insuficientes y a la hora de explicar nuevas iniciativas, no sólo las redes sociales pueden ser canal de comunicación, porque la brecha digital todavía existe y había casas con 4 bonos y casas que no han llegado a disfrutarlo”, concluyó. Respecto a la planificación, la portavoz consideró que la activación de la campaña el 19 de diciembre no era la más adecuada y que debería haberse hecho mucho antes, para facilitar las compras navideñas en Carlet.