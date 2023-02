Algemesí els tres partits més votats ja hem menejat fitxa; els tres menys votats no.

Al PSOE la cap de llista serà l’actual alcaldessa. Confien en continuar guanyat gràcies a l’altaveu dels mitjans de comunicació locals. Ara l’alcaldessa també emet el seu «missatge nadalenc», com el Rei, on ens recordava totes les coses que ha fet i com de bé les fa. Això del missatge va ser una ocurrència de l’anterior alcalde del PP, i ja sabeu, el PSOE sempre acaba fent les mateixes coses que el PP.

El PP també repeteix candidat; el mateix que els ha portat al pitjor resultat dels últims trenta anys. Han renovat persones, però no missatge ni formes; són les mateixes de fa tres, quatre o més legislatures.

De fet, si la política del futur la dirigeix PSOE o PP, Algemesí continuarà sense avançar. Mirem les transformacions radicals que han sofert ciutats com València o Alzira, governades per Compromís. S’han transformat gràcies al lideratge de polítics com Ribó o Gómez. I això és pel que nosaltres apostem: transformar i fer avançar Algemesí. Per això prenc el relleu de Lorena Calatayud, política valenta que no s’ha callat res en aquesta complicada legislatura. Hem menejat fitxa perquè ara és el moment idoni per poder transformar Algemesí.

Però encara hi ha tres partits que no han menejat fitxa. Bé, en realitat dos, perquè Ciudadanos, va desaparèixer del consistori als pocs mesos de la legislatura. Vox, no ha dit res, possiblement perquè no té res a dir. No han dit qui serà el cap de llista, però no és rellevant, són sols una marca i una bandera, i no tenen cap idea a aportar. Amb ells és evident que Algemesí no avançarà, en tot cas retrocedirà, i tot el món sap a quin any.

I deixe per a l’últim la situació que més en dol, la d’Esquerra Unida. M’hagués agradat parlar d’ells com una força transformadora d’Algemesí; però no ho han estat. Optaren per no ser-ho i passaren de quatre a dues regidories. I a ningú se li escapa que si encara no han dit res, és perquè no poden dir-ho. L’actual cap de llista no repetirà, però tampoc té relleu. Presentar-se, a cinc mesos vista, a unes eleccions amb una o un cap de llista nou que no han potenciat és, simplement, un suïcidi polític, és tirar els vots a la paperera. Ells decidiran què han de fer.

Nosaltres hem decidit que volem ser el motor que faça avançar Algemesí, que volem aglutinar als qui estimen el camp, la terra, la cultura, als qui volen viure en valencià i a la manera valenciana. Hem decidit que qui pensa en el benestar de la infància, la joventut o la gent major, que qui vol millors serveis públics, una ciutat sostenible o una economia local viva té dret a que això siga realitat. En 2015 les forces valencianistes i progressistes vam treure huit representants. I els podem tornar a treure si tots eixos vots s’aglutinen al voltant de Més Algemesí.

Ah!, i en cas que alguna força progressista decidira -valentament- no presentar llista, ha de saber que al nostre projecte sempre tindríem un lloc destacat i important per als que vulguen treballar amb nosaltres i fer avançar Algemesí.