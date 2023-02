La Mancomunitat de la Ribera Alta ha lanzado hoy una propuesta en busca de un acuerdo que permita desactivar la huelga que desde el lunes por la noche protagoniza la plantilla del servicio de recogida de residuos en 22 de los 23 municipios adscritos al contrato mancomunado, que consistiría en completar la propuesta de incremento salarial realizada por la empresa a través de la revisión de precios prevista en la concesión durante los tres años que quedan de contrato hasta alcanzar el aumento del 30 % que reivindican los trabajadores. La plantilla ha convocado una asamblea el lunes para valorar la oferta y dar una respuesta, según el presidente de la Mancomunitat, Txema Peláez.

"Callejón sin salida"

«Hemos llegado a un callejón sin salida. La empresa concesionaria alega que en este contrato está en pérdidas y que no puede atender las demandas de los trabajadores si no hay una aportación extra y nosotros, como Administración, decimos que nuestra aportación será la que el contrato y la ley nos permitan. No es que no queramos, es que no podemos asumir este incremento de golpe», detalla Pelález, mientras señala que la propuesta permite escalonar el incremento del precio para la Mancomunitat durante tres años.

Los trabajadores de PreZero iniciaron el lunes una huelga indefinida tras no alcanzar un acuerdo con la empresa, a la que reclaman un aumento salarial del 30% para, según alegan, alcanzar unos salarios «dignos».La propuesta de la empresa no satisfizo a la plantilla -sólo en Carcaixent se llegó a un acuerdo- y los trabajadores iniciaron el paro que afecta a los nueve pueblos que tienen implantada la recogida puerta a puerta -Antella, Alcàntera, Càrcer, Sumacàrcer, Manuel, Sant Joanet, Alfarp, Llombai y la Barraca- y a los dos que cuentan con islas de contenedores, Gavarda y Catadau -la huelga afecta en todos estos municipios a la recogida de todo tipo de residuos-, mientras que en Benimuslem, Cotes, l’Énova, la Pobla, Rafelguaraf, Sellent, Senyera, Tous, Turís y Castelló la concesionaria solo se encarga de la recogida de envases ligeros y papel-cartón.

La basura se quedan sin recoger en Catadau

Los problemas se han centrado hoy en la ruta diseñada para los contenedores ya que la basura se ha quedado por recoger en Catadau. Fuentes de CC OO, sindicato mayoritario en el comité de PreZero, indican que el mayor volumen de basura al realizar el recorrido en días alternos imposibilita que se completen las rutas establecidas y alertan sobre intentos como el del Ayuntamiento de Alfarp de realizar la recogida con medios municipales, mientras señalan que atenta contra el derecho de huelga.

Algunas islas de contenedores de Catadau se han llenado hoy de residuos. El calendario de servicios mínimos contemplaba la retirada de la fracción resto, pero el camión no ha pasado y la basura se ha ido acumulando con aportaciones de residentes y, supuestamente, también de vecinos de otras localidades próximas afectados por la huelga. El alcalde, Manolo Bono, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la situación se agrave durante el fin de semana ya que los servicios mínimos no contemplan que haya recogida hasta el lunes. «No puede ser que no se cumplan los servicios mínimos, se tiene que cumplir con lo que marca la legalidad», señala Bono.