Muchos pacientes acuden con temor al médico cuando van a someterse a una resonancia magnética. El centro Vithas Alzira ha constatado con sus usuarios que el miedo disminuye considerablemente cuando se realizan la prueba al mismo tiempo que escuchan su música preferida o pueden elegir el color que ilumina la sala.

Tal y como explica Francisco Serra, técnico especialista en radiodiagnóstico y medicina nuclear del centro alzireño, hay pacientes que acuden muy temerosos a la prueba, “bien por desconocimiento o bien porque padecen ansiedad o claustrofobia”, por lo que la idea surgió al pensar que escuchar la música que le gusta a cada paciente les ayudaría a relajarse y a llevar mejor la realización de la prueba.

"Iniciativas como esta forman parte del compromiso del grupo Vithas para la mejora de la experiencia de los pacientes, con la humanización de los procesos asistenciales", ha explicado a respecto el centro. Y así lo asumieron todos los miembros del servicio de radiodiagnóstico del centro médico que está compuesto por Luis Canet, Óscar González, Olga Grau, Raquel Juan y el propio Francisco Serra, y que vieron en la música, o incluso en el aspecto que proporcionan a la sala los diferentes colores, una opción para tranquilizar a los pacientes que acuden a realizarse la prueba.

No obstante, y al margen de esto, destacan la importancia, si los pacientes acuden con dudas, “que lo comenten con los técnicos, ya que podremos darles instrucciones para evitar abrir los ojos durante la exploración o incluso pautas de respiración para llevar la prueba con mayor tranquilidad”. Lo cierto, reconocen desde el servicio, es que la música “ayuda mucho al paciente a relajarse”.

En el caso de la resonancia magnética del centro médico de Vithas en Alzira, cuenta con un túnel más amplio de lo habitual con un diseño agradable y cómodo para el paciente. Además del espacio bien iluminado, la resonancia cuenta con bobinas ligeras y flexibles, de muy poco peso, “que reducen los tiempos de preparación y de adquisición de los estudios de RM por lo que mejora mucho la experiencia paciente”, tal y como explica el director médico del centro, el doctor Josep Esteve.

Concentrado con música clásica

Óscar Núñez es uno de los pacientes a los que sorprendió que pudiera escuchar la música que eligiera durante la realización de la prueba. Héroes del Silencio fue el grupo que eligió: “La verdad es que no lo esperaba. Era la primera vez que venía y siempre vienes con algo de respeto a hacerte una prueba que no sabes exactamente cómo es. Pero lo cierto es que escuchar mi música preferida me ha permitido relajarme mucho durante la resonancia”, relata. El paciente ha explicado que su exploración se prolongó durante 20 o 30 minutos “que no se me hicieron largos puesto que me concentré en la música”.

Es el caso también de Christian Mancebo. Música clásica fue la petición que realizó a los técnicos y que le permitió relajarse durante la realización de la prueba. “No sabía que iba a tener música durante la prueba y me parece que es una acción muy acertada”, ha comentado. “En mi caso, además, no elegí color, sino que me sugirieron que fuera cambiando a lo largo de toda la prueba lo que hizo que tuviera otro punto de referencia para estar más relajado”, ha indicado.

Aunque sea de manera minoritaria, puede haber casos en los que todas estas medidas “no resulten efectivas”, por lo que se puede planificar la realización de la prueba con la intervención de un anestesista que administrará un sedante al paciente”, ha resaltado el director médico.