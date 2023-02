Alzira afronta mejor el cáncer de mama en compañía

El inicio de las revisiones para la detección precoz del cáncer de mama por parte de Salud Pública en Alzira situó de golpe al borde del abismo a muchas mujeres a las que, sin haber notado nada extraño, se les diagnosticó la enfermedad. Mariví Ferragut fue una de ellas. La incertidumbre y el miedo la invadieron tras un diagnóstico inesperado que puso su vida patas arriba. Tras meses de angustia, tratamientos agresivos y muchas dudas, venció al cáncer, aunque el regreso a su vida anterior no resultaba fácil. Echaba en falta un espacio que diera respuesta a muchas preguntas que surgen después de haber padecido el cáncer y que llenara el vacío interior que sentía porque, según relatan muchas mujeres que lo han sufrido, la enfermedad no termina cuando finaliza el tratamiento. Ferragut decidió impulsar una asociación que ofreciera ayuda a otras mujeres que hubieran pasado por esa misma situación. Esa idea fue el germen de Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA), que este mes de febrero cumple veinte años.

"Una asociación llena de vida"

«Nuestra finalidad es ser útiles a quien nos necesite y continuar con nuestros objetivos de mejorar la calidad de vida, fomentar la prevención y la investigación, informar, concienciar y acompañar a las personas afectadas y a su entorno. Aunque parezca una contradicción, la asociación está llena de vida, de esperanza, alegría y además es un lugar de encuentro para poder compartir y participar», destaca Mariví Ferragut, que no solo impulsó la constitución de DACMA, sino que lleva también dos décadas al frente de la misma.

La reflexiones o testimonios de Ferragut y de otras mujeres que han vivido en primera persona o en su entorno más próximo el cáncer de mama forman parte del libro en el que M.ª Amparo Olivares ha recopilado veinte años de historia. «La asociación podía llegar hasta donde los médicos no llegamos y eso, durante la enfermedad, es de suma importancia», expone el oncólogo José Miguel Cuevas, que ha ejercido durante casi viente años como jefe de servicio en el Hospital Universitario de la Ribera.

«Yo pasé dos veces el cáncer y aquí estoy para poderlo contar. Cáncer tan solo es superación», expone Rosa Peris, diagnosticada en aquellas primeras revisiones del año 2000. «Fue como si arrojasen un jarro de agua fría sobre mí», recuerda. Peris superó la enfermedad, pero no olvida como el «terror» se apoderaba de ella cada vez que tenía que ir a una revisión.

«El doctor Cuevas me comentó que se estaba formando una asociación para ayudar a las mujeres que habíamos padecido cáncer de mama y que sería conveniente que me involucrase porque me iba a hacer mucho bien. Al principio me resistí, pensé que solo se hablaría de la enfermedad, cosa que yo deseaba olvidar por encima de todo. Pero finalmente me animé a hablar con Mariví Ferragut y aquel mismo día salí siendo miembro de la asociación. Fue la mejor decisión, DACMA me devolvió la vida», relata.

«Reinaba tanta alegría que me vi envuelta de entusiasmo y volví a sonreír como hacía tiempo que no lo hacía»

«Había diversas actividades en las que podías participar pero, sobre todo, reinaba tanto compañerismo y alegría que, sin darme cuenta, me vi envuelta en ese entusiasmo. Volví a sonreír como hacía tiempo que no lo había hecho», agrega.

Esta integrante de la asociación aconseja a las mujeres que puedan estar atravesando la enfermedad que, ante todo, «pidan ayuda psicológica y no pasen el sufrimiento que yo pasé, es muy complicado afrontarlo sola». «También les invitaría a que se acercasen a conocer DACMA, porque es la fuerza que precisamos para poder reencontrarnos de nuevo volver a ser nosotras mismas».

Lugar de encuentro

La asociación se ha convertido en un lugar de encuentro que ofrece información y formación a todas las mujeres que se acercan para ayudarles a superar secuelas psíquicas y físicas de la enfermedad, ofrece terapias de grupo e individuales con este fin, y también organiza otros talleres que resulten beneficiosos para la salud o que aporten un carácter lúdico que ayude a olvidar las penurias sufridas. Desde yoga a memorización, pasando por danza y canto o un taller de lectura, entre otros. La entidad, que en 2016 recibió la insignia de oro de Alzira en reconocimiento a su labor, cuenta hoy con alrededor de 225 asociadas.