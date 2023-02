Utilitzar les cobertes dels edificis d'una ciutat per a situar instal·lacions de generació d'energia elèctrica d'origen fotovoltaic és la millor de les opcions. Els avantatges són múltiples: l'energia generada es pot consumir directament en els edificis on està la instal·lació, hi han edificis en les proximitats que podrien utilitzar els excedents de producció, i la xarxa elèctrica té en les zones urbanes capacitat suficient per a absorbir els excedents no consumits. A més a més, no s'hipoteca la capacitat productiva dels terrenys rurals o els valors paisatgístics dels espais naturals “sembrant-los” de plaques. Si, a més, es tracta de la coberta d'un edifici públic (p. ex. una instal·lació esportiva, un col·legi, o un edifici administratiu), el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) subvenciona la instal·lació. Tot avantatges.

Pel que sembla, abans que acabi aquest mes de març, en la coberta dels col·legis Vall de la Casella (abans Federico García Sanchiz) i Gloria Fuertes es col·locaran sengles instal·lacions fotovoltaiques que contribuiran a reduir la factura de l'energia elèctrica que consumeixen no sols aqueixos dos col·legis, sinó també les factures del CEIP Pintor Teodoro Andreu, el CEIP García Lorca, i el CEIP Ausiàs March. El cost per a l'Ajuntament, uns 120.000 €, la resta el paga l'IVACE. Molt bones notícies. Ara ve la proposta d’Unides Podem. La proposta consisteix a possibilitar que els veïns de la zona (els que estan a una distància menor de 1000 m) s'incorporen al projecte i el financen (almenys en part). La fórmula existeix. Es denomina Comunitat Energètica Local (CEL). Els veïns que puguin estar interessats, aporten una quantitat raonablement menuda per aprofitar els excedents d'energia elèctrica que produeixen les instal·lacions. És més, imagino que l'Ajuntament només té previst instal·lar plaques fotovoltaiques en aqueixos dos col·legis perquè no es pot permetre gastar més en aqueix concepte i/o perquè l'IVACE no li finança més que 90.000€. Si el veïnat s'incorporés a l'equació, es podrien fer les cinc instal·lacions, quasi sense cost per a l’Ajuntament i, a més, facilitant a molts alzirenys l’accés a energia elèctrica gratuïta. Lògicament, es tractaria només d’una part de l’energia que es consumeix a un llar, però tota pedra fa paret. I, finalment, la lletra xicoteta. Resulta que, en la coberta de l'edifici municipal d'IDEA, ja fa més de dos anys, es va realitzar una instal·lació semblant, i fa més d'un any que es va constituir la corresponent Comunitat Energètica Local. No obstant això, fins al moment, cap dels veïns partícips ha pogut consumir ni un sol quilowatt-hora dels excedents de producció. Quin és el problema? La comercialitzadora amb la qual contracta l'Ajuntament no dona curs a l'expedient, i l'Ajuntament no pren les mesures oportunes per a desbloquejar la situació. Mentrestant, la comercialitzadora s'està embutxacant aqueixos excedents de producció davant la mirada atònita i impassible de l'Ajuntament i la indignació dels veïns que formen part de la CEL d'IDEA. Si Unides Podem accedeix al govern municipal en les properes eleccions, ens mourem de debò per a resoldre aqueix problema i per a impulsar les cinc Comunitats Energètiques Locals esmentades fent que funcionen de veres, no només als papers.