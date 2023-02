Los contenedores de Catadau y algunas áreas de emergencia de los municipios que cuentan con el sistema de recogida puerta a puerta han amanecido hoy repletos de basura después de tres días sin servicio, ya que la ruta establecida en los servicios mínimos no llegó el viernes, a lo que hay que añadir el fin de semana completo. Los servicios mínimos prevén la recogida en días alternos, por lo que el sábado se realizó otra ruta, mientras que el domingo no había servicio. Con todo, a lo largo de la mañana ha pasado el camión a retirar la fracción resto, como establece el calendario, lo que ha reducido el volumen de residuos en la calle. Por otra parte, los trabajadores celebrarán mañana la asamblea para decidir si aceptan la oferta de la empresa que, como informó el sábado Levante-EMV, mejora la propuesta inicial gracias al compromiso de la Mancomunitat de la Ribera de revisar el precio del contrato durante tres años para que ese aumento se traslade a las nóminas de la plantilla hasta alcanzar en este período el aumento del 30 % que reclaman.

El alcalde de Catadau, Manolo Bono, ha confirmado que había dos puntos en los que se ha producido una mayor acumulación de basura, la Plaça de l’Olivera y la Plaça de la Pau, en algunos de ellos debido a las aportaciones de vecinos de otros pueblos que también están afectados por la huelga y tienen cerca estos contenedores, señala el munícipe, que advierte que, con todo, no se han visto grandes montañas de residuos.

Bono pide un esfuerzo por parte de todos para desactivar la huelga

Bono ha confirmado que el servicio ha realizado esta mañana su ruta recogiendo como estaba previsto los contenedores de la fracción resto, no así los contenedores de orgánica a pesar de que ambos basureros se han depositado todo tipo de residuos. El alcalde de Catadau ha mostrado su esperanza en que “entre todos se ponga sentido común y se realice un esfuerzo para que mañana pueda acabar esta huelga”, si bien ha dejado claro que los salarios que cobran los operarios del servicio “son de juzgado de guardia”.

Los trabajadores de la empresa Prezero, concesionaria del servicio de recogida de residuos de la Mancomunitat de la Ribera Alta, iniciaron el lunes de la semana pasada una huelga al no llegar a un acuerdo en sus reivindicaciones sobre la mejora de las condiciones salariales y laborales, que afecta a 22 de los 23 municipios de la comarca adheridos al servicio. Por un lado, se encuentran los nueve municipios acogidos a la recogida puerta a puerta -Càrcer, Alcàntera, Antella, Sumacàrcer, Manuel, Alfarp, Llombai, Sant Joanet y la Barraca d’Aigúes Vives-, donde las propias características del sistema evitan que se amontone la basura en las calles los usuarios no la acumulan en la puerta de sus viviendas – y las aglomeraciones se producen en las áreas de emergencia ubicadas en la mayoría de localidades fuera de los núcleos urbanos. Se trata de islas de contenedores concebidas para aquellos usuarios que no pueden sacar la basura en el horario de la recogida. Por otra parte, las localidades de Gavarda y Catadau cuentan con islas de contenedores convencionales que propician que los usuarios puedan depositar la basura en cualquier momento. En las localidades de Benimuslem, Cotes, l’Énova, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Sellent, Senyera, Tous, Turís y Castelló la empresa solo se encarga de recoger los envases ligeros y la fracción papel-cartón.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Alfarp ha negado que tratara de combatir la huelga con la recogida de basura con medios propios al señalar que únicamente se intentaba trasladar basura del colegio al área de emergencia.